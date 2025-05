A bordo di Italo (nella foto, l’a. d. Gianbattista La Rocca) arriva il nuovo podcast “Roma Felix”, prodotto da Avvenire, un’occasione imperdibile per esplorare la Capitale come mai prima d’ora. Questo viaggio in cinque puntate tra storia, spiritualità e memoria promette di svelare l’anima più profonda di Roma, il cuore della cristianità, proprio in vista del Giubileo.

Itinerari Inediti nella Roma Cristiana

“Roma Felix” offre itinerari inediti tra i luoghi spesso poco conosciuti dei primi Cristiani nella Città Eterna, fin dall’arrivo di Pietro e Paolo. Si tratta di luoghi spesso nascosti agli occhi dei più e al di fuori delle rotte turistiche più battute, ma ricchi di storia e spiritualità. Il podcast sarà disponibile a partire da domani, 27 maggio, su Avvenire.it, su tutte le piattaforme podcast e sui canali di Italo, inclusi italoblog.it e il portale di bordo Italo Live.

Avvenire, il quotidiano d’informazione, conoscenza e cultura, propone una visione completa sull’attualità, l’economia, la politica e gli eventi globali. Il Gruppo Italo, da sempre sostenitore delle iniziative culturali, mira a offrire ai suoi 25 milioni di passeggeri un servizio sempre più completo, personalizzato e ricco di proposte. L’unione tra Italo e Avvenire permette di raccontare a tantissimi viaggiatori e ai follower delle community storie affascinanti della cristianità, rendendole accessibili attraverso un prodotto ad hoc.

Un Percorso Immersivo nella Storia

Scritto e condotto dai giornalisti di Avvenire Stefania Falasca e Giuseppe Matarazzo, “Roma Felix” intreccia la storia con i luoghi del primo Apostolo Pietro, le strade, le case, le basiliche, i santuari e i vicoli disseminati di osterie e Madonnelle, fino a raggiungere la Roma sotterranea delle catacombe. Questo percorso immersivo attraversa secoli di umanità e invita a riscoprire le tracce – spesso impercettibili o ancora nascoste – di una Roma affascinante e misteriosa.

Gli Episodi: Un Viaggio Passo Dopo Passo

Episodio 1: «Pietro è qui» . Seguiamo il viaggio dell’apostolo nella Città Eterna e ripercorriamo il mistero della sua tomba.

. Seguiamo il viaggio dell’apostolo nella Città Eterna e ripercorriamo il mistero della sua tomba. Episodio 2: “Sulle tracce di Paolo” . Un’esplorazione delle orme dell’altro grande apostolo di Roma.

. Un’esplorazione delle orme dell’altro grande apostolo di Roma. Episodio 3: “La riscoperta delle Catacombe” . Scendiamo nella Roma sotterranea per scoprire i suoi segreti.

. Scendiamo nella Roma sotterranea per scoprire i suoi segreti. Episodio 4: “Roma come Gerusalemme” . Torniamo tra le strade di Roma per entrare nelle sue potenti basiliche, che custodiscono i segni del passaggio di Gesù nella Terra Santa.

. Torniamo tra le strade di Roma per entrare nelle sue potenti basiliche, che custodiscono i segni del passaggio di Gesù nella Terra Santa. Episodio 5: “Gli occhi delle Madonnelle”. Usciamo dalle basiliche e ci addentriamo nel dedalo di vicoli e nelle piazzette dei rioni popolari per incontrare gli occhi delle Madonnelle, centinaia di edicole e icone simbolo della devozione dei romani per Maria.

Italo accompagnerà i suoi viaggiatori, puntata dopo puntata, nella Roma che non ti aspetti, in posti poco conosciuti dell’antica Roma e della Roma rinascimentale e barocca. Un’occasione per esplorare luoghi fuori dalle rotte più battute dai visitatori, ma anche ambienti meno noti di siti iconici e imperdibili, alla riscoperta della cristianità.