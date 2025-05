Il numero di peacekeeper impiegati in missioni multilaterali nel mondo ha subito un calo significativo, diminuendo del 40 per cento in un decennio. Questo allarme emerge da un recente rapporto dell’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), che evidenzia le gravi conseguenze di tagli e riduzioni nei finanziamenti da parte dei Paesi che tradizionalmente contribuiscono maggiormente a queste operazioni. La pubblicazione dello studio arriva a pochi giorni dalla Giornata internazionale dei peacekeeper dell’Onu, che si celebra giovedì 29 maggio.

Meno Peacekeeper, Più Rischi: Una Tendenza Preoccupante

Gli esperti del Sipri rilevano che nel 2024 sono state attive 61 missioni multilaterali di pace, distribuite in 36 Paesi o territori, un numero leggermente inferiore rispetto al 2023. La maggior parte di queste missioni, ben 21, si è concentrata nell’Africa subsahariana, seguita dall’Europa (19), dal Medio Oriente e Nord Africa (14), dalle Americhe (4) e dall’Asia e Oceania (3). Al 31 dicembre 2024, il rapporto indicava la presenza di 94.451 militari e operatori impegnati in 57 missioni: un dato che rappresenta una diminuzione del 42 per cento rispetto al 2015 e del 6 per cento rispetto al 2023.

Claudia Pfeifer Cruz, ricercatrice del Sipri, sottolinea la crescente difficoltà nel concordare, avviare e sostenere missioni multilaterali, sia per le Nazioni Unite che per organizzazioni regionali come l’Unione Africana. Questa situazione, avverte, ha conseguenze concrete per i civili nelle aree interessate.

Finanziamenti in Crisi: L’Efficacia delle Missioni a Rischio

Un altro elemento critico evidenziato dallo studio è la minaccia all’efficacia delle missioni causata dai tagli alle risorse finanziarie. Nel 2024, molte operazioni multilaterali di pace hanno risentito della carenza di fondi. Una vera e propria crisi di liquidità nel bilancio del peacekeeping dell’Onu, dovuta a pagamenti ritardati o incompleti da parte di Paesi chiave come Cina e Stati Uniti, ha inciso negativamente su diverse missioni guidate dalle Nazioni Unite. Anche le operazioni condotte da organizzazioni regionali hanno affrontato difficoltà finanziarie, come dimostra la chiusura della missione “Samim” in Mozambico lo scorso luglio, in parte attribuibile alla mancanza di fondi.

I ricercatori del Sipri prevedono che nel 2025 le sfide potrebbero intensificarsi, con finanziatori importanti come Stati Uniti e Paesi dell’Unione Europea che potrebbero orientarsi a tagliare gli aiuti e le operazioni di pace per privilegiare la spesa nella propria difesa.

Il Vuoto di Sicurezza e i Suoi Effetti Devastanti

Il rapporto esamina anche casi specifici che illustrano tendenze più ampie. Nel 2024, i governi della Repubblica Democratica del Congo e della Somalia, dopo aver inizialmente richiesto il ritiro delle missioni di pace, hanno poi chiesto loro di prolungare la permanenza, preoccupati dall’avanzata di gruppi armati nelle aree dalle quali le operazioni si erano già ritirate.

Pfeifer Cruz avverte che “quando le missioni di pace vengono ridotte o chiuse prematuramente si crea un pericoloso vuoto di sicurezza, nel quale i gruppi armati non statali avanzano, sfollando e talvolta uccidendo civili”. Questo evidenzia l’importanza cruciale della presenza dei peacekeeper per la protezione delle popolazioni vulnerabili.

Chi Contribuisce alle Forze di Pace? Il Ruolo del Sud Globale

Interessante è anche il dato riguardante la composizione delle forze di pace. Il Sipri sottolinea che tutti i primi dieci Paesi contributori di personale militare alle missioni multilaterali provengono dal Sud globale. Il Nepal è diventato il principale contributore, seguito da Bangladesh e India, con tutti e tre i Paesi impegnati principalmente in missioni Onu. Gli altri membri di questa “top 10” si trovano nell’Africa subsahariana (Ruanda, Uganda, Etiopia, Sudafrica, Burundi e Kenya) o nell’Asia meridionale (Pakistan), evidenziando un quadro di responsabilità e impegno da parte di nazioni che spesso affrontano proprie sfide interne.