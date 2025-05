Nel cuore di Bologna, tra le vie del centro storico, la StraBologna Teams ha visto ancora una volta brillare l’impegno di Marzocchi Pompe S.p.A., azienda leader nella produzione di pompe e motori ad ingranaggi. Domenica 25 maggio, in occasione della sua terza partecipazione consecutiva, l’azienda si è distinta per l’elevato numero di dipendenti iscritti, conquistando un posto sul podio.

Un Podio Confermato per l’Impegno nel Benessere

Dopo aver raggiunto il primo posto nell’edizione del 2024, Marzocchi Pompe ha ottenuto quest’anno un terzo posto, un risultato che testimonia la sua dedizione costante nella promozione di uno stile di vita sano e attivo tra i propri collaboratori. Un segnale tangibile di come il benessere aziendale non sia solo un concetto astratto, ma un valore concreto che si traduce in partecipazione e coesione.

Squadra che Vince Non Si Cambia: L’Orgoglio Aziendale

Gabriele Bonfiglioli, nella foto, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato con entusiasmo il risultato: “La partecipazione alla StraBologna Teams rappresenta per noi un’importante occasione per rafforzare lo spirito di squadra e contribuire al benessere della comunità. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori per la loro dedizione e partecipazione. Questo è un anno speciale per noi in quanto gli organizzatori, visto il primo posto in termini di iscrizioni ottenuto l’anno scorso, hanno aggiunto il nostro logo anche sulle magliette di tutti i bravissimi volontari che sono essenziali per portare a termine l’organizzazione di un evento così importante per la nostra città, e questo ci rende particolarmente orgogliosi”.