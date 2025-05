La Commissione Europea è chiamata a “rispettare” e mantenere una linea di bilancio “coerente e dedicata all’agricoltura e alla pesca” nel prossimo bilancio comune dell’UE per il periodo 2028-2034, al fine di “salvaguardare il buon funzionamento delle politiche comuni dell’UE“. Questa richiesta proviene da Italia e Grecia, supportate anche da Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Irlanda, e Portogallo, che oggi promuovono un dibattito all’interno del Consiglio dell’UE per Agricoltura e Pesca a Bruxelles.

I firmatari esprimono forte opposizione all’idea di creare un unico fondo e un piano nazionale accorpando le risorse agricole della Pac ad altri programmi nel prossimo bilancio a lungo termine dell’UE. “È necessario mantenere il finanziamento della Pac separato, dedicato e indipendente, sulla base dell’attuale struttura a due pilastri,” si legge nella nota informativa del Consiglio dell’UE.

Gli undici governi ribadiscono l’importanza di garantire adeguati livelli di finanziamento per il periodo post-2027 per assicurare la sicurezza alimentare, il sostegno al reddito e la competitività dei settori, nonché l’autonomia strategica dell’Unione Europea in un contesto di instabilità politica, crisi sanitarie, economiche e cambiamenti climatici.

All’incontro di Agrifish, Italia è rappresentata dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. I ministri discuteranno del futuro della politica agricola comune, in attesa della proposta per il nuovo bilancio a lungo termine (2028-2034) che sarà presentata il 16 luglio, e dell’ultimo pacchetto di semplificazione dell’attuale Pac, presentato il 14 maggio.