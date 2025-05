Per i bambini nati a partire dal 2025 e per quelli per i quali il congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità è terminato dopo il 31 dicembre 2024, i genitori lavoratori dipendenti possono beneficiare di un congedo parentale retribuito all’80% per una durata di tre mesi.

Questo è quanto specificato in una circolare dell’Inps, che chiarisce la norma introdotta con la legge di Bilancio per il 2025, la quale presenta miglioramenti rispetto alla normativa dell’anno precedente, quando i mesi di congedo retribuiti all’80% erano due.

Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del bambino (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento).

L’Inps sottolinea che i tre mesi indennizzabili all’80% riguardano entrambi i genitori e possono essere utilizzati in modo ripartito tra di loro o da uno solo di essi. È anche possibile utilizzarli negli stessi giorni per lo stesso figlio, come previsto per tutti i periodi di congedo parentale.

L’Istituto ricorda che il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi, che possono essere elevati a undici mesi se il padre si astiene per un periodo intero o frazionato di almeno tre mesi. Questo deve essere fruito entro i dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore. Sei mesi sono indennizzati al 30%, mentre gli ultimi due non sono retribuiti, salvo nel caso si verifichino particolari condizioni reddituali.

Se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per un massimo di un mese (secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2023), a condizione che almeno un genitore lavoratore dipendente abbia concluso il periodo di congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022. Se invece il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale è riconosciuto per un massimo di un mese, indipendentemente dal periodo di congedo di maternità o di paternità, purché un genitore abbia un rapporto di lavoro dipendente al momento della richiesta.

Se il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per un massimo di due mesi. Se il figlio è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto sarà esteso a tre mesi. È importante notare che l’incremento dell’indennità all’80% è riconosciuto unicamente durante l’utilizzo di questi tre mesi di congedo parentale, che non possono essere trasferiti all’altro genitore.

La domanda per il congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dell’Inps utilizzando Spid, Cie o Cns. È possibile anche contattare il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alle tariffazioni dei vari gestori). Inoltre, è possibile richiedere assistenza attraverso gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi che offrono.