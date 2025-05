Andrea Illy, presidente di illycaffé, ha dichiarato che l’anno corrente rappresenta una crisi senza precedenti per il caffè, evidenziata dalle quotazioni storicamente elevate a causa delle condizioni climatiche avverse. Le doppie siccità in Vietnam e Brasile, principali produttori mondiali, hanno gravemente impattato questo settore. Per affrontare le difficoltà, è cruciale investire nella scienza, promuovendo studi su pratiche agronomiche più efficaci, miglioramenti genetici, e lo sviluppo di nuove tecnologie per proteggere l’industria del caffè dalle crisi.

In un contesto come quello attuale, Illy ha aggiunto: “Considerando anche i dazi, spero che questa sia soltanto l’ennesima minaccia e non una realtà concreta, e che le negoziazioni possano proseguire. Attualmente, stiamo pagando il 10% e poi valuteremo la situazione.”

Inoltre, grazie ai progressi nella conoscenza, il G7, con la presidenza italiana, ha preparato per ottobre una partnership pubblico-privata. Questa iniziativa è progettata per attrarre investimenti di finanza di impatto, destinati a rafforzare la resilienza delle piantagioni di caffè. Si tratta della prima volta che il G7 adotta un approccio così mirato in un settore specifico, non solo riconoscendo un problema, ma anche identificando soluzioni concrete grazie a un significativo investimento in conoscenza.