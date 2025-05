Il Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play (CNIFP), da trent’anni impegnato nella promozione del rispetto delle regole come cultura essenziale dello sport, lo scorso 19 maggio ha celebrato il primo «World Fair Play Day» promosso dall’ONU. L’iniziativa mira a favorire la diffusione dei valori del fair play come enzimi per la transizione etica nello sport e nella società civile.

Un Evento di Rilievo Istituzionale

Presso la Sala Koch di Palazzo Madama, su iniziativa del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, sen. Luca Ciriani, la Giornata Fair Play ha visto un coinvolgimento istituzionale di alto profilo. Erano presenti il Ministro Ciriani e il dott. Andrea Abodi, la Vicepresidente del CONI dott.ssa Alessandra Sensini, e il Direttore Sport Impact – Sport e Salute dott.ssa Rossana Ciuffetti. L’evento ha coinvolto anche la “diplomazia sportiva” e l’Organizzazione ONU, sottolineando l’importanza della pace e dell’educazione ai valori fondativi. Ruggero Alcanterini, Presidente del CNIFP, ha sottolineato come questo sia un “significativo segnale di novità e cambiamento”.

Contemporaneamente, a Olympia con l’European Movement e a Budapest con il Comitato Internazionale, l’evento ha avuto un respiro internazionale, coinvolgendo oltre cento paesi in sinergia con il Comitato Olimpico Internazionale e l’Associazione Europea dei Comitati Olimpici. Il panel dei relatori è stato arricchito anche dal Consigliere Regionale FVG dott. Roberto Novelli, dal Prof. Claudio Bardini e dal dott. Fabrizio Fasani, Senior Advisor Centro Studi Cross Route Impresa.

Il Fair Play come Transizione Etica e Sostenibile

Il CNIFP, nei suoi 30 anni di attività, ha costantemente propugnato i valori del fair play come elementi chiave per una transizione etica nello sport e nella società. L’obiettivo primario è la promozione del rispetto delle regole come cultura essenziale, con una visione che trascende il contesto agonistico, perseguendo il diritto alla gioia per una migliore qualità della vita.

In occasione della promulgazione da parte dell’ONU del «World Fair Play Day» per il 19 maggio 2025, il CNIFP ha deciso di impegnarsi ulteriormente per guidare questa transizione etica. Un aspetto cruciale è la forte consonanza del Fair Play con i criteri ESG, pilastri fondamentali per valutare la sostenibilità e l’etica sociale, dallo sport al mondo dell’impresa e del lavoro, sempre nel rispetto di tutti gli stakeholders. Lo slogan “L’Italia che vorrei, l’Italia del Fair Play!” sintetizza l’azione trasversale in difesa dei valori imprescindibili di una collettività virtuosa.

Progetti e Riconoscimenti per il Fair Play

Tra gli argomenti affrontati dalla delibera dell’Assemblea Generale ONU, oltre alla pace, figurano l’origine del concetto di Fair Play, il valore della memoria, le regole corrette dell’informazione, la lotta alla mafia, i multiformi talenti nel mondo femminile, la tutela della salute e, naturalmente, la pratica dello sport come deterrente fondamentale per una migliore qualità della vita.

In occasione del Fair Play per l’ONU Day, sono stati conferiti i “Cavalierati Fair Play” a Brunello Cucinelli (fondatore e Presidente della Brunello Cucinelli SpA), Katia Da Ros (Executive Vice President IRINOX S.p.a., nella foto) e Cesare Mazzetti (Presidente Fondazione Qualivita) per la loro azione improntata al rispetto e alla diffusione dei principi del Fair Play. A loro è stata consegnata la medaglia double-face oro, argento e polvere di stelle, firmata Zhu Shen.

Durante l’evento, sono stati presentati diversi progetti innovativi. Uno di questi mira a portare i valori del Fair Play nelle scuole, intese come “luogo della semina sociale e civica”, e nei comuni, anche attraverso il ritorno dei Giochi della Gioventù, un veicolo formidabile per la diffusione del rispetto. In nome dell’ONU si è discusso anche di transizione etica, ecologica e floreale, con il Fair Play Garden ideato da Roberta Maresci, nella seconda foto, foto, a Montopoli di Sabina (Rieti). Questo è l’unico giardino al mondo dedicato al “rispetto”, dove si “semina gioia e si raccoglie salute”. L’Humus Trek ospita opere d’arte uniche, come “Mushrooms” di Mario Calcagnile, “Funambolo” di Arcangela Parisi, “Ovuli” di Patrizia Dalla Valle, opere archisofiche di Gerry Turano (“Pensieri complessi” e “Cemento in movimento”), “Algiz” di Carlo Moretti, “Tralci di vite” di Sara Celeghin, “Estasi” di Marco Piovani, e “Metafisica dell’incontro” di Massimo Di Cave. Tutti questi artisti sono stati invitati a lasciare decomporre pietre, legno e mosaici, affinché diventino concime per il suolo. Il giardino include anche una voliera donata a Patrizia Vari, una RSA per piante vintage, un caveau green nella Greenbank e la botanica pret-à-planter, che incoraggia a prendere e piantare gratuitamente mente, mirti, querce e ulivi DOP.

Le Dichiarazioni Istituzionali

Il Ministro Luca Ciriani ha sottolineato: “Il proposito di traslare le peculiarità del fair play oltre i confini dello sport è un’idea nobile e stimolante. Rispetto del prossimo, impegno e lavoro indefesso per raggiungere i risultati, abnegazione e correttezza sono caratteristiche che dovrebbero connaturare ogni aspetto della nostra società. Per questo oggi, nella prima giornata mondiale del Fair Play, voglio testimoniare la mia vicinanza, il mio appoggio ed il mio apprezzamento per il Comitato nazionale italiano Fair Play e per le loro iniziative”.

Il Ministro Andrea Abodi ha evidenziato: “Celebrare la prima Giornata Mondiale del Fair Play, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, rappresenta una preziosa occasione per rilanciare e consolidare le indispensabili consapevolezze della centralità dei Valori sportivi nello sport e, più in generale, nella vita. La Giornata odierna, al tempo stesso, consente a ognuno di noi, anche da cittadini, di dichiarare solennemente, anche nel silenzio della nostra coscienza, quanta responsabilità vogliamo assumerci per contribuire ad affermare questi Valori, a partire dal Fair Play e le sue forme. In ogni caso, questa giornata rappresenta l’inizio di un percorso che ci consentirà, a ogni tappa, di valutare le cose fatte quotidianamente, gli effetti prodotti, i margini di miglioramento e gli impegni futuri, riconoscendo i comportamenti esemplari e buone pratiche, premiando persone e organizzazioni che avranno dimostrato di rappresentarli, nei fatti. Sarà molto importante costruire una rete di alleanze per rendere sempre più diffuso, profondo ed efficace il messaggio, con l’auspicio di vederlo interpretato, prima di tutto, da ognuno di noi, a partire da chi ha maggiori responsabilità e ruoli apicali, coerentemente. Essere Esempio”.

Il CNIFP, in concerto con l’European Fair Play Movement, dall’8 novembre 2022 ha ideato e realizzato tra Roma e Bruxelles (7 settembre 2023 e 5 settembre 2024) il “Fair Play for Peace”, assegnato alla Commissione per il Premio Nobel della Pace e all’Alto Commissariato per i Rifugiati ONU nelle persone di Berit Reiss-Andersen e Filippo Grandi. La terza edizione del prestigioso premio avrà luogo il 16 settembre 2025, sempre a Bruxelles, e verrà premiata Special Olympics International nella persona del suo Presidente, Tim Shriver.