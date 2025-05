In un’epoca in cui l’accesso sicuro e tracciabile ai farmaci è diventato una priorità globale, la Repubblica di Guinea-Bissau sta compiendo passi significativi verso una profonda trasformazione digitale del proprio sistema sanitario nazionale. Questa visione è stata rafforzata dalla recente visita del Ministro della Salute Pubblica, Ing. Pedro Tipote, presso la sede di Antares Vision Group, consolidando una partnership strategica avviata a febbraio. L’obiettivo comune è ambizioso: creare un ecosistema sanitario interamente digitalizzato che garantisca piena trasparenza e tracciabilità lungo l’intera filiera del farmaco. Questo progetto non si limita alla sicurezza farmaceutica, ma punta a stabilire un nuovo standard di innovazione sanitaria per l’intera Africa occidentale.

Il Cuore della Rivoluzione Digitale: Tracciabilità dei Medicinali

La collaborazione si focalizza sull’implementazione del primo sistema nazionale di verifica e tracciabilità dei medicinali in Guinea-Bissau. Questo sarà realizzato grazie a soluzioni tecnologiche avanzate fornite da Antares Vision Group, in particolare le piattaforme rfxcel Traceability Hub (rTH) e rfxcel Government (rGOV). Entro il 2025, la registrazione di tutti gli attori coinvolti nella supply chain diventerà obbligatoria. Questo permetterà di autenticare i farmaci in ogni fase del loro percorso, fornire in tempo reale dati affidabili alle autorità regolatorie e rendere accessibili ai cittadini informazioni chiare e precise sui medicinali.

Oltre la Tracciabilità: Produzione e Logistica Farmaceutica

La visita del Ministro Tipote è stata anche un’opportunità per discutere un ulteriore ampliamento della collaborazione. Si è parlato della realizzazione di un impianto di produzione farmaceutica nazionale, con un focus iniziale sui medicinali essenziali. Questo progetto è considerato strategico non solo per la Guinea-Bissau, ma anche per i Paesi confinanti della Comunità Economica dell’Africa Occidentale (ECOWAS), rafforzando l’autonomia e la sicurezza sanitaria regionale.

Inoltre, si è discusso di come rafforzare la logistica del farmaco, introducendo soluzioni digitali per il magazzino centrale e per la distribuzione regionale. L’obiettivo è garantire continuità e sicurezza nella disponibilità dei medicinali su tutto il territorio nazionale.

Visioni Condivise per un Futuro Sostenibile

L’iniziativa è accolta con grande entusiasmo da entrambe le parti. “Con questa iniziativa, la Guinea-Bissau si candida a diventare un esempio di eccellenza nella sanità digitale, promuovendo un modello basato su dati affidabili, filiere sicure e partecipazione attiva dei cittadini”, ha dichiarato l’Ing. Pedro Tipote, Ministro della Salute Pubblica della Guinea-Bissau.

Anche Gianluca Mazzantini, nella foto, CEO di Antares Vision Group, ha sottolineato l’importanza del progetto: “La sicurezza farmaceutica non è solo una questione tecnologica, ma un pilastro fondamentale per il diritto alla salute. Per questo siamo orgogliosi di mettere a disposizione della Guinea-Bissau il nostro know-how per contribuire alla creazione di un sistema sanitario moderno, trasparente e sostenibile, che possa diventare un modello anche per altri Paesi della regione”.