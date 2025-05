In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti, la diplomazia si muove con intensità per cercare una via d’uscita dalla crisi mediorientale. Al centro di questo sforzo c’è anche il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo Persico, Luigi Di Maio, impegnato in una serie di incontri di alto livello volti a promuovere una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese.

Il Fronte Diplomatico per la Pace in Medio Oriente

Di Maio ha recentemente partecipato a tre importanti riunioni tenutesi a Rabat, New York e Madrid, tutte focalizzate sulla “terribile situazione a Gaza” e, più in generale, sul processo di pace in Medio Oriente. L’obiettivo condiviso, ribadito in questi consessi, è un “cessate il fuoco a Gaza, la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e una pace duratura”, un traguardo per il quale l’intera comunità internazionale si sta mobilitando con profonda partecipazione.

Il diplomatico italiano ha evidenziato l’impegno dell’Unione Europea, che sostiene pienamente l’iniziativa e ne è protagonista. La via maestra, come ribadito, è la soluzione a due Stati, ritenuta l’unica in grado di garantire stabilità e sicurezza nella regione.

Verso la Conferenza ONU: Un Momento Cruciale

Un appuntamento di particolare rilievo, sottolineato da Di Maio, è la Conferenza internazionale di alto livello per la soluzione pacifica della questione palestinese e l’attuazione della soluzione dei due Stati. Questo evento, in fase di preparazione e promosso da Francia e Arabia Saudita, si terrà a metà giugno presso le Nazioni Unite a New York.

“Questa conferenza porterà al palazzo delle Nazioni Unite, Stati e Organizzazioni di tutto il mondo. Rappresenta fino ad oggi il più alto sforzo per raggiungere la pace in Medio Oriente”, ha dichiarato Luigi Di Maio. La sua partecipazione ai lavori preparatori a New York evidenzia il ruolo attivo dell’Unione Europea in questo percorso diplomatico che punta a riunire i principali attori globali in un tentativo congiunto di trovare una soluzione duratura.