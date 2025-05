Il panorama economico globale è tornato a interrogarsi sulle dinamiche commerciali tra Stati Uniti ed Europa, in seguito all’annuncio del presidente Trump sui dazi. Una situazione che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato con prudenza e determinazione, sottolineando l’urgenza di scongiurare un’escalation che potrebbe avere ripercussioni significative.

Dazi e Diplomazia: La Necessità di Unità

Intervenuto a ‘Repubblica’, il ministro Urso ha espresso chiara preoccupazione: “Il rischio di un’escalation dopo l’annuncio di Trump sui dazi al 50% esiste e va assolutamente scongiurato: ci vogliono cautela, responsabilità, unità di intenti.” Un appello alla coesione che si rivolge all’Europa intera, rimarcando il ruolo cruciale della Commissione Europea nei negoziati. “Il negoziato è compito della Commissione, alla quale va il nostro supporto affinché si percorra la strada giusta,” ha affermato Urso. Il ministro ha anche riconosciuto l’importanza dell’azione bilaterale, evidenziando come questa possa facilitare il processo: “L’azione bilaterale può contribuire a facilitarlo, come ha ben fatto sinora proprio Giorgia Meloni, anche grazie al rapporto personale con Trump.”

Misure Compensative per le Imprese Italiane

Parallelamente all’impegno diplomatico, il governo italiano sta già delineando strategie per sostenere le imprese nazionali di fronte a potenziali nuove tariffe. Urso ha precisato che l’esecutivo ha “già previsto la riprogrammazione dei fondi Pnrr e di Coesione e stiamo indirizzando in tal senso anche le risorse del Fondo sociale per il clima.” L’obiettivo è ambizioso e concreto: “Pensiamo di giungere a 25 miliardi in più per le imprese.” La determinazione è quella di non lasciare le aziende sole di fronte a nuove sfide economiche. “Quando poi avremo contezza di quali saranno effettivamente i dazi nei singoli settori, potremo sviluppare un’azione compensativa mirata e quindi efficace,” ha concluso il ministro, promettendo interventi specifici e puntuali.