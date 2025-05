La compagnia charter tedesca Condor ha portato la questione delle nozze tra Ita e Lufthansa davanti alla Corte di giustizia europea, contestando l’approvazione ricevuta lo scorso anno dalla Commissione europea. Secondo l’aviolinea, questa operazione “mina la concorrenza leale tra le compagnie aeree europee”, evidenziando le preoccupazioni nel settore turistico.

Condor, sotto la guida del CEO Peter Gerber, sostiene che Lufthansa stia consolidando un dominio potenzialmente dannoso per i vettori più piccoli, in particolare sulle rotte strategiche che collegano scali minori a grandi hub come Francoforte e Fiumicino.

Le concessioni offerte da Lufthansa all’Unione Europea, tra cui la cessione di slot e collegamenti, sono state giudicate “del tutto insufficienti” per garantire la pluralità degli operatori. La compagnia, nota per la livrea a strisce colorate dei suoi aerei ispirata a teli da mare e ombrelloni, mette in guardia sul fatto che le rotte a lungo raggio cedute dalla compagnia tedesca potrebbero finire nelle mani di grandi gruppi già dominanti come IAG (British Airways) e Air France-KLM, escludendo così le realtà più piccole.

Fonti a Bruxelles indicano che la Commissione si sta preparando a difendere la sua decisione di fronte ai giudici di Lussemburgo, una scelta maturata sotto la direzione dell’antitrust guidato dall’allora commissaria Margrethe Vestager.