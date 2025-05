Il mercato immobiliare italiano ha rialzato la testa nel 2024, mostrando segnali concreti di ripresa e crescita dopo un periodo di incertezza. A trainare il settore, secondo le analisi più recenti, sono principalmente due fattori: una politica monetaria più favorevole e un crescente bisogno di gratificazione e benessere da parte delle famiglie italiane.

Un Mercato in Ripresa: I Numeri Parlano Chiaro

Nel corso del 2024, il mercato residenziale italiano ha registrato un totale di 719.578 transazioni, segnando un incremento dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo si è manifestato in maniera ancora più evidente nelle dieci principali città italiane, dove la crescita del mercato immobiliare ha toccato l’1,5%, indicando un netto recupero.

Anche i prezzi medi nelle principali dieci città hanno mostrato un aumento dello 0,7% rispetto al 2023. Parallelamente, si è assistito a una leggera diminuzione del tempo medio di vendita, sceso da 128 a 122 giorni, e a una riduzione degli sconti medi tra il prezzo richiesto e quello di chiusura, attestatisi al 10,3%.

Un’interessante evoluzione riguarda le preferenze abitative: si osserva una maggiore inclinazione verso i comuni medio-piccoli e piccoli. Questo spostamento è alimentato da fattori come la diffusione dello smart working, costi più accessibili e nuove esigenze abitative. Le grandi superfici (>150 mq) hanno mantenuto una quota stabile superiore al 7% nel 2024, mentre i microtagli (<50 mq) sono cresciuti oltre il 6%. I tagli medi (75–100 mq), pur rimanendo rilevanti, hanno invece subito una contrazione.

“Il 2024 si è rivelato un anno di ripresa e crescita per il mercato immobiliare italiano. Con un aumento delle transazioni, una stabilizzazione dei prezzi e tempi di vendita ridotti, il settore dimostra di essere resiliente e in grado di adattarsi alle nuove esigenze dei cittadini – ha dichiarato Luca Dondi dall’Orologio, nella foto, amministratore delegato di Patrigest/Gruppo Gabetti -. Questo trend positivo è evidente sia nei capoluoghi (+1,3%) sia nei non capoluoghi (+1,3%). Le principali dieci città italiane hanno mostrato una crescita del mercato immobiliare dell’1,5%, evidenziando un recupero significativo rispetto ai periodi precedenti. I prezzi medi nelle principali dieci città urbane hanno visto un aumento dello 0,7% rispetto al 2023. Il tempo medio di vendita è leggermente calato, da 128 a 122 giorni, e gli sconti medi tra il prezzo richiesto e il prezzo di chiusura sono scesi al 10,3%”.

Trilocali Protagonisti e Nuove Opportunità

I trilocali continuano a dominare il mercato, riscontrando una forte domanda e un’offerta equilibrata. Al contrario, bilocali e monolocali presentano una domanda superiore all’offerta, specialmente nel segmento del nuovo, creando così opportunità interessanti per costruttori e investitori. Quadrilocali e tagli più grandi, invece, mostrano un’offerta eccedente, con un potenziale rischio di invenduto.

Il Duplice Motore della Ripresa: Economia e Psicologia

Dietro questa ripresa del mercato immobiliare italiano si celano fattori sia economici che psicologici. “Le persone e le famiglie italiane vivono un periodo di grandi cambiamenti nel settore residenziale. Dopo una fase di appannamento dovuta alle mutate condizioni di accesso al credito, il mercato immobiliare residenziale sta mostrando segnali di ripresa. Questa ripresa è sostenuta da due fattori principali: una politica monetaria più accomodante e il bisogno di autogratificazione e benessere – specifica Dondi. – Il primo fattore, di natura economica, si manifesta nell’aumento delle transazioni immobiliari sostenute dai mutui, mentre il secondo fattore, di carattere psicologico-comportamentale, riflette l’aumentata esigenza di benessere e piacere in un contesto di preoccupazioni e incertezze. La casa rappresenta uno strumento di protezione e di gratificazione, per cui le famiglie sono disposte a fare sacrifici”.

Dondi prosegue, sottolineando che “Se il fattore emotivo costituisce la scintilla, la sostenibilità economica rimane il combustibile indispensabile per concretizzare le volontà. Ecco che il ricorso al credito prima, la riduzione degli spazi (anche in ragione di una contrazione del numero medio di componenti per nucleo) e la spinta verso l’hinterland poi, rappresentano conseguenze inevitabili di una stagione che ha indebolito le capacità di spesa delle famiglie. Col passare dei mesi, le distanze anziché ridursi, si sono addirittura ampliate: le capacità di resistenza delle famiglie, già messe a dura prova dagli effetti delle fiammate inflattive degli scorsi anni, si stanno progressivamente riducendo. Questo accentua il rischio di ampliamento della fascia di disagio ed emarginazione. La perdita di potere di acquisto finisce per accentuare la propensione al risparmio, erodendo i tentativi di salvaguardia del tenore di vita. In questo quadro complesso, la casa continua a occupare un ruolo di preminenza nelle scelte di investimento delle famiglie italiane”.

Il quadro delineato dal rinnovato Ufficio Studi del Gruppo Gabetti, ora Research & Data Intelligence di Patrigest, conferma una crescente ricerca verso l’hinterland, motivata da ragioni economiche ancor prima che ambientali. Questo porta a un mercato che si muove verso l’accessibilità, lasciando spazi per una domanda più abbiente, con conseguente ricomposizione sociale e omologazione dell’offerta commerciale, soprattutto nei centri urbani più grandi.

“Il vistoso rallentamento della crescita economica domestica e internazionale, le tensioni commerciali innescate dall’inasprimento dei dazi voluto dalla nuova amministrazione americana e il proliferare di focolai bellici in contesti avanzati hanno contribuito ad accrescere il clima di timore e preoccupazione anche in Italia. Il 2025 si è aperto all’insegna di sensazioni contrastanti, da una parte insicurezza e inquietudine per le conseguenze degli accadimenti mondiali sulle prospettive di crescita del Paese e sulla capacità di spesa delle famiglie, dall’altra curiosità e ottimismo sulle possibilità di superamento dell’impasse diplomatica e sull’avvio di una fase finalmente negoziale. In conclusione, mentre il mercato residenziale italiano mostra segnali di ripresa, rimangono molte sfide da affrontare. La sostenibilità economica e il supporto delle politiche monetarie saranno cruciali per garantire una crescita stabile e inclusiva”.

Sfide e Disallineamenti: Il Futuro del Residenziale

Nonostante la ripresa, il mercato residenziale affronta ancora diverse sfide. Un fattore di crescente scollamento tra domanda e offerta è la sostenibilità economica degli immobili. Se da un lato cresce l’attenzione alle caratteristiche prestazionali, dall’altro, il patrimonio residenziale italiano rimane fortemente energivoro e distante dalle prescrizioni europee.

Il “mismatch” tra domanda e offerta non è solo tipologico, ma talvolta anche quantitativo, come in alcune grandi città dove la carenza di offerta ha alimentato l’aumento dei prezzi. Questo si verifica anche nel comparto locativo, dove a una domanda in continua crescita si contrappone una contrazione di alloggi sul mercato, con conseguente flessione del numero di contratti stipulati. Le preoccupazioni di morosità e la redditività del segmento degli affitti brevi, seppur minoritaria, orientano le scelte dei multiproprietari privati. L’assenza di una politica di settore e lo scarso interesse degli investitori istituzionali sono tra le principali cause dell’inaridimento di un canale fondamentale per la mobilità sociale e la competitività del Paese.

Cosa Vogliono gli Italiani: Uno Sguardo Dalle Agenzie

Un’indagine condotta sul network Gabetti, che ha coinvolto oltre 100 agenzie, rivela come la domanda di acquisto sia rimasta stabile nel primo semestre 2024 (44%) per poi aumentare nel secondo (49%), confermando una crescita positiva nella seconda parte dell’anno. Per quanto riguarda gli affitti, la crescita si conferma in entrambi i semestri, rispettivamente per l’85% e il 76% del network.

L’acquirente tipo è costituito in prevalenza da nuclei familiari con figli, che rappresentano mediamente il 57% delle richieste, spinti dalla necessità di spazi adeguati e stabilità. Seguono le giovani coppie (34%), spesso alla prima esperienza di acquisto, mentre i single rappresentano una quota marginale (9%), probabilmente per ragioni legate alla minore capacità di spesa.

Il trilocale si conferma la tipologia di immobile più richiesta, preferita dal 63,5% degli acquirenti, considerato il miglior compromesso tra spazio e costi. Seguono i quadrilocali (23,1%) e, in misura minore, i bilocali (6,5%) e le abitazioni con più di quattro locali (6,3%). I monolocali risultano quasi irrilevanti (0,6%).

I fattori principali che influenzano la decisione di acquistare sono la stabilità economica personale e familiare (32%), la disponibilità di credito (19%), i progetti di crescita familiare (18%), il costo della vita (17%) e l’andamento dei tassi di interesse (14%).

Per chi decide di sostituire la prima abitazione, la spinta più rilevante è la necessità di modificare la metratura (92%), seguita dal desiderio di uno spazio esterno (56%), la vicinanza ai servizi principali (25%), il miglioramento della classe energetica (18%) e la prossimità ai mezzi di trasporto (10%). La preferenza ricade sull’usato ma riqualificato (69%), con un budget solitamente compreso tra 150 e 300 mila euro (54%).

Le preferenze abitative dei giovani si concentrano su prezzo, classe energetica e vicinanza ai mezzi pubblici. Il target più anziano privilegia soluzioni che garantiscono sicurezza, comfort e accessibilità, come la presenza di ascensori, l’assenza di barriere architettoniche e la vicinanza a servizi medici e sanitari.