Un percorso che si annuncia “suggestivo, verde, profumato” e un itinerario alternativo per chi visita Venezia “nel segno della sostenibilità ambientale“: è il progetto “Foresta a Venezia – Un messaggio tra cielo e terra“, presentato questa mattina alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista. L’iniziativa prevede la piantumazione, in ogni giardino del percorso, di un clone di albero secolare o di un’essenza rara in via di estinzione, con una particolare attinenza alla storia del luogo. L’obiettivo è duplice: costituire un arricchimento botanico e fungere da emblema e monito per la protezione ambientale. Il progetto ha già mosso i primi passi nel Giardino dei Frutti dimenticati di Casa di Anna a Mestre e vedrà tra le prossime tappe la posa di un albero nei giardini della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, del Museo del Vetro di Murano, del Convitto Nazionale Marco Foscarini e del Casinò al Lido di Venezia.

Dallo spazio alla terra: la visione del simposio internazionale

Per la presentazione ufficiale del progetto, in collegamento con la Biennale della Sostenibilità e della Mostra Internazionale di Architettura, l’ideatrice di “Foresta a Venezia”, l’architetta Laura Villani, ha organizzato la prima edizione del simposio internazionale “Earth mission control, progetto di sostenibilità del pianeta dalla ricerca spaziale“. L’evento ha riunito esperti, astronauti, architetti e designer di varie nazionalità, che potranno dare un contributo al tema e sensibilizzare sull’importanza e l’urgenza di salvaguardare il pianeta. Ad inaugurare il progetto, per il Comune di Venezia, era presente l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. L’assessore ha evidenziato come Venezia abbia tutte le caratteristiche per essere un eccellente laboratorio di ricerca sul tema ambientale, partendo dalla sua storia: “Era già la Venezia della Repubblica a scrivere di quanto fosse importante il mantenimento dei boschi a monte per la salvaguardia dei territori a valle. Guardare al nostro passato potrebbe essere propulsivo nell’affrontare i problemi di oggi, dandone una lettura nuova e aggiornata. Venezia l’ha sempre fatto e lo fa ancora, si pensi al sistema Mose, o al sistema di costruzione degli edifici. La resilienza della nostra città va studiata: è lì che potremo trovare le risposte”.

Investimenti e mobilità sostenibile a Venezia

Il primo panel di lavoro ha visto l’assessore ai Trasporti Michele Zuin illustrare la sostenibilità economica, sociale e soprattutto ambientale di Venezia. Zuin ha parlato degli investimenti già realizzati e di quelli in itinere sui trasporti su gomma e su acqua, citando l’introduzione di bus elettrici, mezzi a metano e imbarcazioni ibride. Il convegno, organizzato anche con la collaborazione di Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità, rientrava nel cartellone de “Le Città in Festa” del Comune di Venezia.