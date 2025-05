Si è conclusa la ventesima edizione del Festival dell’Economia di Trento, un evento organizzato dal Gruppo 24 Ore e da Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma. A chiudere i lavori sarà il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

Numerosa la partecipazione di premi Nobel per l’economia, che affronteranno questioni legate alle politiche commerciali americane e al clima di incertezza a livello globale. È attesa anche la presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che parteciperà a un incontro su temi quali ‘Povertà, concentrazione di ricchezza, immigrati e sicurezza’.

I lavori delle quattro giornate del Festival si sono concentrati sulle scelte e i rischi che l’Europa deve affrontare dopo il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. In occasione del ventennale del Festival, Trento ha lanciato la prima delle iniziative per celebrare i 160 anni de Il Sole 24 Ore, che culmineranno a novembre. Non poteva che essere la città del Festival dell’Economia a dare inizio ai festeggiamenti per il quotidiano economico-finanziario più longevo d’Italia, fondato nel 1865 con il nome di Il Sole.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA