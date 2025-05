“Lo avevamo già sottolineato durante la seduta dell’Assemblea Capitolina del settembre 2024, in occasione della discussione sul Regolamento per la telefonia mobile, e lo abbiamo ribadito a dicembre, durante il dibattito per la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG: è imprescindibile dotare la città di un piano territoriale di localizzazione delle antenne. Uno strumento fondamentale per regolamentare la distribuzione degli impianti, ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici, tutelare il paesaggio e l’ambiente urbano”, dichiara Nando Bonessio, consigliere del gruppo Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra (EV-AVS).

Le conseguenze delle modifiche all’Art. 105 delle NTA

Attualmente, come evidenziato anche dalle recenti cronache cittadine, le modifiche introdotte all’art. 105 delle NTA del Piano Regolatore Generale hanno di fatto eliminato ogni forma di pianificazione, aprendo la strada a installazioni indiscriminate da parte degli operatori, con conseguenti irregolarità e impatti ambientali e paesaggistici significativi.

Tavoli tecnici: sostenere l’iniziativa, ma con maggiore inclusione

Ben venga l’iniziativa dell’Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli, che ha recentemente promosso la costituzione di due tavoli tecnici permanenti: uno alla presenza anche Sovrintendenza, per affrontare gli aspetti paesaggistici e urbanistici, e l’altro finalizzato alla definizione degli aspetti tecnico-amministrativi che prevede, però, solo la presenza delle aziende di telefonia mobile.

“Come EV-AVS – prosegue Bonessio – vogliamo sostenere la proposta dell’Assessora Lucarelli, tuttavia, riteniamo fondamentale che questi tavoli di lavoro, pensati per dotare Roma delle dovute infrastrutture innovative e sostenibili, non escludano nel modo più categorico il coinvolgimento attivo dei comitati cittadini e delle realtà della società civile che da anni, con competenza, professionalità e conoscenza scientifica, si battono per l’applicazione del ‘principio di precauzione’, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio urbano. Al contempo, prendiamo pubblicamente l’impegno di riproporre, in sede di approvazione finale delle NTA del PRG, all’interno dell’art.105, l’obbligo per Roma Capitale di dotarsi di un Piano di Localizzazione degli impianti di telefonia mobile.”