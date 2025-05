I bookmaker non hanno dubbi: il Roland Garros di quest’anno si preannuncia come una sfida a due tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due fenomeni del tennis mondiale non potranno incrociarsi prima della attesissima finalissima, accendendo l’entusiasmo degli appassionati.

I Favoriti e le Quote

Secondo quanto riferito da Agipronews, lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, è il favorito per il bis. La sua vittoria è quotata a 2 su Sisal e a 2,25 su Planetwin365. Segue a ruota Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ma mai vincitore a Parigi in carriera, le cui quote oscillano tra 2,75 e 3 volte la posta. Sinner avrà una doppia motivazione: vendicare la recente sconfitta nella finale degli Internazionali di Roma e ribaltare l’esito dell’ultimo precedente a Parigi, la semifinale dello scorso anno, vinta da Alcaraz al quinto set.

Gli Outsider e le Speranze Italiane

Dietro ai “soliti due” si posizionano Novak Djokovic e Alexander Zverev, entrambi nella stessa parte di tabellone di Sinner e quotati a 8. Sale a 16 invece la quota per Casper Ruud, già finalista al Roland Garros. In casa Italia, gli occhi sono puntati anche su Lorenzo Musetti, che ha mostrato una stagione su terra rossa da grande protagonista. La sua prima vittoria al torneo parigino, che sarà anche la sede del bronzo olimpico, è quotata a 21 volte la posta, un sogno che i tifosi italiani sperano possa concretizzarsi.