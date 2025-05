Mandatory e NuORDER by Lightspeed, piattaforma leader nel commercio B2B, rinnovano la loro partnership per la terza volta consecutiva. L’obiettivo è supportare l’evento commerciale di persona di Mandatory, che si terrà a Copenhagen dal 5 al 7 agosto, con un’estensione digitale. Questa collaborazione rafforza lo slancio del commercio ibrido, che combina fisico e digitale per un’esperienza d’acquisto più intelligente e flessibile.

Il successo della moda scandinava e l’adozione del digitale

L’ecosistema della moda scandinava è in forte crescita, trainato da energia e innovazione, e Mandatory si è affermata come punto di riferimento per marchi di tendenza e rivenditori all’avanguardia. Sulla piattaforma di commercio all’ingrosso di NuORDER, l’attività di acquisto da parte dei rivenditori dei Paesi scandinavi ha registrato un aumento del 39,4% su base annua nel primo trimestre del 2025 (da gennaio a marzo).

Chris Akrimi, nella foto, General Manager di NuORDER by Lightspeed, ha commentato: “I rivenditori nella Regione nordica hanno rapidamente adottato strumenti digitali per migliorare l’efficienza dei loro processi di acquisto. L’aumento dell’attività di acquisto sulla piattaforma NuORDER all’inizio di quest’anno indica chiaramente la domanda crescente sul mercato e un nuovo coinvolgimento nel settore. L’evento Mandatory presenta un’opportunità unica per permettere ai marchi e ai rivenditori di unire incontri fisici e ordini digitali, una tendenza che prevediamo venga adottata a livello globale mentre l’industria cerca di evolversi e semplificare le sue operazioni”.

Anche Mads Petersen di Mandatory ha espresso entusiasmo: “Siamo impazienti di assistere al successo del nostro evento di acquisto ibrido, virtuale e di persona, per i nostri brand e gli acquirenti rivenditori che partecipano all’evento. Questo evento esclusivo offre agli acquirenti l’efficienza dei processi digitali di acquisto che si aspettano oggi, abbinandoli all’opportunità di creare relazioni offerta dagli incontri faccia a faccia. Questo è il futuro degli eventi di acquisto, e i nostri marchi e i rivenditori traggono enorme vantaggio dalla partecipazione a questo evento, anno dopo anno”.

I marchi in vetrina e la missione di Mandatory

La terza edizione dell’evento metterà in risalto un entusiasmante assortimento di nomi scandinavi contemporanei come Henrik Vibskov, Les Deux, Mads Nørgaard Copenhagen, ATP Atelier, Nudie Jeans e KA_YO. A questi si aggiungerà una selezione curata di marchi internazionali con un orientamento simile, tra cui Massimo Alba, Universal Works, Filson, Drykorn, Marni Eyewear, Pyrenex e Harris Wharf London.

Clara Leone, Co-titolare di Mandatory, ha spiegato la missione dell’evento: “In questi tempi difficili, restiamo impegnati a creare una piattaforma interamente progettata attorno alle esigenze dei marchi e degli acquirenti. Le informazioni guidate dai dati sono più importanti che mai per valutare e far crescere le aziende, e la nostra collaborazione continua con NuORDER sottolinea la serietà della nostra missione. Altretanto importante è la nostra continua attenzione ad attrarre importanti clienti globali. L’edizione di agosto darà ancora priorità all’attrazione di rivenditori nordici e importanti attori internazionali, assicurando un evento di tre giorni dinamico e di successo”.