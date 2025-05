La precarietà per i giovani “rischia di diventare una condizione di vita permanente” e con le leggi adottate negli ultimi 25 anni “è stata percepita come una politica di crescita”. Questo è quanto dichiarato dal segretario della Cgil, Maurizio Landini, durante l’intervista a “Mezz’ora in più” su Rai 3 condotta da Monica Maggioni, mentre illustrava i temi relativi al lavoro in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno prossimi.

“Sì, stiamo cercando proprio di cambiare le leggi e la logica che hanno guidato queste normative negli ultimi 25 anni. Le leggi approvate dai governi che si dichiaravano di centro sinistra e quelle di quelli che si definivano di destra stanno per essere annullate. A nostro avviso, ciò che è accaduto in questi anni è stato guidato dalla convinzione che un paese potesse prosperare concedendo libertà al mercato, eliminando vincoli sociali e descrivendo la flessibilità e la precarietà come una necessità per lo sviluppo e la crescita”.

“In realtà non è stato così,” afferma Landini, “e dopo venticinque anni dovremmo fare un bilancio, poiché questa situazione ha ridotto i diritti delle persone, ha diminuito gli investimenti e ha alimentato una logica di competizione non basata sulla qualità e sugli investimenti in ricerca, ma piuttosto su una strategia del massimo ribasso.”

La ricchezza di un paese, ribadisce il leader della Cgil, è generata da chi la produce, dal lavoro delle persone. “Sono le persone, attraverso la loro intelligenza e capacità, a far progredire le cose. Quando questo viene negato, si svalorizza il lavoro e si sposta la ricchezza da chi la crea a chi la utilizza per speculazioni finanziarie e altri scopi.” Landini ha ricordato di aver avuto l’opportunità di costruirsi una vita attraverso il lavoro, senza vivere nella precarietà. “Io ho potuto farlo grazie ai diritti conquistati da chi mi ha preceduto, diritti che permettevano alle persone di lavorare con dignità, di costruirsi una vita e realizzarsi. Oggi, per i giovani, non è più così, perché i livelli di precarietà e sfruttamento sono tali che la precarietà rischia di diventare una condizione di vita permanente.”