Invimit SGR S.p.A., società interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sul proprio sito aziendale un’offerta per la locazione di una porzione di Villa Gualino a Torino. L’immobile, una villa storica vincolata del 1929, costruita su volere del finanziere e mecenate biellese Riccardo Gualino, è destinata a ospitare una senior living per over 65 autosufficienti.

Un immobile storico al servizio della comunità

La porzione con destinazione d’uso alberghiera, attualmente vacante, occupa una superficie di 8.000mq dell’immobile. Villa Gualino era stata conferita all’inizio dello scorso anno alla SGR dalla Regione Piemonte proprio per essere valorizzata. Con questa procedura, si prosegue nell’obiettivo di ridare una nuova funzione al complesso e di metterlo al servizio della comunità, creando così valore economico e sociale.

Dettagli del contratto di locazione e opportunità per operatori

Il contratto di locazione avrà una durata di 20+5 anni e prevede un canone incrementale nei primi due anni, che andrà a regime dal terzo anno in poi. L’offerta pervenuta è stata pubblicata dalla SGR, nel rispetto della procedura vigente, per dare la possibilità a eventuali operatori di presentare offerte migliorative entro e non oltre i prossimi 60 giorni. I dettagli e le modalità di adesione alla proposta sono disponibili nella sezione “Vetrina immobili” sul sito di Invimit.