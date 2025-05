Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, tramite la sua Divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB), sta rafforzando la sua posizione di leadership nel mercato dei collocamenti obbligazionari. Dall’inizio del 2025, il Gruppo ha partecipato a un totale di oltre 220 tranche.

Un ruolo di primo piano a livello internazionale

Più nel dettaglio, Intesa Sanpaolo, fin dall’inizio dell’anno, ha agito come Joint Lead Manager per circa 100 tranche di emissioni di debito. Di queste, una percentuale significativa, oltre il 60%, ha riguardato emittenti internazionali. Se si considerano anche i ruoli di co-manager, la Divisione IMI CIB ha preso parte a circa 220 tranche, con una quota ancora maggiore, oltre l’80%, a beneficio di clienti internazionali. Questo dato sottolinea la crescente rilevanza del Gruppo al di fuori dei confini nazionali.

Il successo nel mercato francese

Un esempio lampante dell’attivismo di Intesa Sanpaolo è il suo ruolo da protagonista sul mercato francese. In una sola settimana, il Gruppo ha partecipato a quattro importanti emissioni di bond per colossi come Carrefour, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Électricité de France e BNP Paribas, raggiungendo un volume complessivo di 7,5 miliardi di euro.

La filiale di Parigi, parte dell’International Network della Divisione IMI CIB, si conferma una delle principali sedi europee. Questa filiale collabora attivamente con oltre 100 gruppi francesi, tra cui ben 30 aziende appartenenti all’indice CAC40, a riprova della sua notevole influenza nel mercato del Corporate & Investment Banking in Francia.

La consolidata posizione di Intesa Sanpaolo nei mercati finanziari

Nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, la Divisione IMI CIB si conferma un player italiano di riferimento. Il suo ruolo è consolidato sia sui mercati azionari che in quelli a reddito fisso (fixed income), e si sta dimostrando sempre più attivo nei principali mercati europei.