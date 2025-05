Una delegazione del Comitato regionale delle università del Lazio (Crul) è stata accolta presso l’Istituto italiano di cultura di Tokyo dalla direttrice Silvana De Maio, per un incontro dedicato alla promozione del sistema universitario laziale in Giappone.

L’evento, si riferisce in una nota, ha rappresentato l’occasione per rafforzare i legami culturali ed educativi tra Italia e Giappone, offrendo una vetrina privilegiata sulle opportunità che le università della Regione Lazio offrono alle studentesse e agli studenti giapponesi interessati a studiare nel nostro Paese.

Gli atenei laziali si presentano con un focus sull’internazionalizzazione

Presenti all’incontro gli atenei di Cassino, Roma Tor Vergata, della Tuscia e Internazionale di Roma, che hanno illustrato i punti di forza delle rispettive offerte formative, con un’attenzione particolare all’internazionalizzazione, all’insegnamento in lingua inglese, alla qualità della ricerca e alle opportunità di mobilità.

La lingua e cultura italiana come ponte tra i Paesi

Grande attenzione è stata dedicata anche alla diffusione della lingua e cultura italiana in Giappone, riconosciute come veicoli fondamentali di dialogo interculturale e strumenti strategici per il rafforzamento dei rapporti accademici tra i due Paesi.

“Il sistema universitario del Lazio è compatto, dinamico e pronto a cogliere le sfide della cooperazione internazionale. L’incontro di oggi testimonia il nostro impegno a costruire ponti culturali e scientifici tra Italia e Giappone, valorizzando l’unicità dei nostri territori e la qualità della nostra formazione”, ha dichiarato Stefano Ubertini, presidente del Crul e rettore dell’Università degli studi della Tuscia.

Rome Technopole e l’ecosistema dell’innovazione romano

Durante l’incontro, Giuseppe Calabrò, responsabile dello Spoke 5 di Rome Technopole, ha illustrato le prospettive di sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione romano, sottolineando il potenziale delle sinergie tra ricerca, impresa e territorio in una dimensione internazionale. La giornata si è poi conclusa con una visita della delegazione al Tokyo Innovation Base.