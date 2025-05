Oggi l’elemento certo è l’aumento della povertà, come dimostrano i dati dell’Istat, nonostante il record storico nel numero di occupati. La capacità di spesa è diminuita, dal momento che l’incremento dei salari non ha tenuto il passo con l’aumento del costo della vita, una condizione che si è accumulata negli ultimi vent’anni. Il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, intervistato dall’ANSA, sottolinea l’emergenza di una situazione di crescente debolezza, che genera preoccupazione soprattutto tra la classe media, che non era abituata a vivere un contesto di arretramento economico e di prospettive. I genitori temono che i propri figli non potranno godere delle stesse opportunità che hanno avuto loro. È fondamentale porre l’accento sull’adeguatezza degli stipendi e sulla necessità di garantire maggior reddito in busta paga agli italiani.

Dal Festival dell’Economia di Trento, Maurizio Gardini si concentra sulla prossima manovra economica e auspica come leva un abbassamento della pressione fiscale sulla classe media: “Il Governo lo aveva promesso, ma non ci sono state le condizioni. È chiaro che una riduzione dal 33% al 31% non è risolutiva, ma rappresenterebbe un passo significativo”. Poi sottolinea che “bisogna andare oltre”; attualmente è essenziale “restituire valore al lavoro e inserire una parola chiave: produttività. Occorre rendere il lavoro più produttivo. Il nostro Paese deve investire in una maggiore produttività, che va creata e condivisa, aumentando anche gli stipendi e migliorando il welfare”.

È necessario un patto: “uno scambio tra produttività e salari”, c’è “la necessità di creare maggiore valore per redistribuirlo”. Serve l’impegno di tutti nelle trattative tra le parti sociali e nel dialogo con il Governo. Quali priorità devono essere discusse? “Il lavoro, la priorità assoluta non può che essere il lavoro”.

È fondamentale costruire un tavolo di relazioni, passando attraverso i tavoli contrattuali e partendo da quelli a Palazzo Chigi, dove deve esserci un’assunzione di responsabilità da parte dei sindacati, i quali devono adottare una visione meno ideologica e più proattiva, ed è necessaria anche la collaborazione delle organizzazioni imprenditoriali e della pubblica amministrazione, che deve rivedere le tariffe in fase di rinnovo dei contratti. Bisogna stabilire delle linee strategiche di riferimento.

Successivamente, “i tavoli per i rinnovi dei contratti di lavoro devono considerare una serie di temi che vanno oltre l’aspetto economico”, compreso quello della formazione: “Se non prepariamo oggi i lavoratori ad affrontare le opportunità offerte dalla intelligenza artificiale, ci ritroveremo tra dieci anni con sei milioni di persone espulse dal mercato del lavoro e nove milioni di lavoratori impreparati a interagire con questa tecnologia. Fenomeni di tale portata possono rivoluzionare un Paese; se non li gestisci, finirai per subirli”. Ma è importante che il lavoro, come ribadisce il presidente di Confcooperative, “nella sua visione complessiva, deve rimanere al centro, perché contribuisce anche a rafforzare l’economia, conferisce competitività al Paese e crea le condizioni per aumentare gli stipendi, rilanciando così i consumi e garantendo un equilibrio nel risparmio”.

Per quanto riguarda l’atmosfera tra le imprese, oggi influenzata anche dalla guerra dei dazi? “È caratterizzata da un’incertezza più che da preoccupazione. Ciò pesa considerevolmente”.