Coripet, il consorzio riconosciuto dal ministero dell’Ambiente che raggruppa produttori e riciclatori di bottiglie in PET, annuncia risultati eccezionali per il 2024. Oltre 165.000 tonnellate di bottiglie in PET sono state raccolte e avviate a riciclo, raggiungendo l’ambizioso traguardo di “discarica zero” per la frazione non valorizzabile. Il consorzio si conferma un protagonista dell’economia circolare in Italia, con una crescita significativa della copertura territoriale e un fatturato che supera i 160 milioni di euro. L’utile netto si attesta a 7,5 milioni di euro, e la quota di mercato raggiunge il 52,6% sull’immesso a consumo di contenitori per liquidi in PET.

Crescita e Copertura Territoriale

Grazie all’estensione dell’Accordo Anci-Coripet, il servizio di raccolta differenziata copre ora il 94,9% della popolazione italiana, raggiungendo quasi 56 milioni di cittadini in oltre 7.000 Comuni. A questo si aggiunge l’importante contributo della raccolta selettiva tramite eco-compattatori, che permette a circa 29,6 milioni di abitanti di conferire le bottiglie in PET in più di 1.800 macchine dislocate su tutto il territorio nazionale. Questo dato rappresenta un incremento del 31% rispetto al 2023, con eco-compattatori presenti in punti vendita della grande distribuzione organizzata, scuole e altri luoghi pubblici.

Impatto Ambientale e Obiettivi Europei

Sul fronte ambientale, l’avvio a riciclo di oltre 165.000 tonnellate di bottiglie in PET nel 2024 ha permesso di superare l’obiettivo europeo di riciclo del 50% entro il 2025, raggiungendo un notevole 52,1%. Un ulteriore successo ambientale è la gestione di 28.331 tonnellate di frazione non valorizzabile, tradizionalmente destinata a termovalorizzazione e discarica, che Coripet ha interamente avviato a recupero energetico, concretizzando il principio di “discarica zero”.

Successo Economico e Gestione Efficace

Questi risultati straordinari sono stati possibili grazie alla crescita dei ricavi da CRC (67 milioni di euro) e dalla vendita del PET riciclato (82,8 milioni di euro). Una attenta gestione dei costi e la ripresa del mercato dei contenitori in PET per liquidi post-consumo hanno ulteriormente contribuito al successo del consorzio.

Il presidente di Coripet, Corrado Dentis, nella foto, sottolinea che “il 2024 rappresenta un anno di svolta. Abbiamo dimostrato che un sistema autonomo può garantire risultati concreti per l’ambiente, l’economia e i cittadini. Continuiamo a lavorare per un futuro dove ogni bottiglia abbia una nuova vita”.