A pochi giorni dal miglioramento della valutazione sull’Italia da parte di Moody’s, che è passata da ‘stabile’ a ‘positiva’, il Btp Italia torna al centro dell’attenzione. Questo strumento, indicizzato al tasso d’inflazione nazionale, non è stato emesso dal marzo 2023 e si presenta con una durata di sette anni e un premio aggiuntivo del 1% per chi effettua l’acquisto al momento del lancio, tenendolo fino alla scadenza fissata per il 4 giugno 2032. I rendimenti sono attesi per lunedì 26, mentre le sottoscrizioni andranno dal giorno successivo fino a venerdì 30 maggio.

Come di consueto, dal 27 al 29 maggio, il Btp Italia sarà disponibile solo per i risparmiatori individuali, salvo chiusura anticipata, riservando venerdì 30 agli investitori istituzionali. L’emissione del nuovo Btp Italia inizia con la conferma del rating sovrano a ‘Baa3’ da parte di Moody’s, che è nota per essere la più cauta tra le agenzie di rating; di recente, S&P ha aumentato il giudizio a ‘Bbb+’ e Fitch ha confermato il rating ‘tripla B’, che sono superiori rispettivamente di due e una tacca nelle varie scale di valutazione.

Palazzo Chigi ha dichiarato: “È un segnale significativo di fiducia nella solidità della nostra economia e nella credibilità delle politiche economiche del Governo”. Questo riconosce il lavoro serio e responsabile che viene svolto per preservare i conti pubblici, sostenere la crescita e attrarre investimenti. Il governo proseguirà “su questa strada con determinazione, nell’interesse dei cittadini italiani e della stabilità della Nazione”. La revisione di Moody’s è stata motivata dal miglioramento delle prospettive di bilancio del paese, dovuto a “una riduzione della spesa, principalmente legata all’eliminazione graduale dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni edilizie ad alta efficienza energetica (‘superbonus’), ma anche alla forte crescita delle entrate.”

Secondo gli analisti dell’agenzia, il debito italiano continuerà a crescere nel 2026 e nel 2027, per poi avviare un graduale declino. La solidità delle banche italiane risulta determinante per questo giudizio, poiché “contribuisce alla resilienza dell’economia”, afferma l’agenzia. Il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, ha spiegato che la valutazione di Moody’s sull’Italia è “il risultato del lavoro serio e silenzioso che stiamo portando aventi dall’inizio del governo”. Viene riconosciuto all’Italia “un significativo upgrade” che “porta vantaggi alle famiglie, alle imprese e persino alle banche italiane”.

Tommaso Foti, ministro, ha affermato che Moody’s premia la resilienza del sistema economico italiano, sostenuto da un mercato del lavoro robusto e da famiglie e imprese con bilanci solidi. D’altra parte, il capogruppo del 5 Stelle in Senato, Stefano Patuanelli, ha commentato il rating positivo, ma ha descritto la situazione del Paese come “al collasso”. Nel frattempo, l’ultimo Btp Italia collocato tra il 6 e il 9 marzo 2023, con una durata di cinque anni, aveva raccolto quasi 10 miliardi di euro (per la precisione 9,91 miliardi), di cui 8,5 miliardi dai piccoli risparmiatori, con un rendimento minimo garantito del 2%. Nella precedente emissione di novembre 2022, con durata di sei anni, la raccolta era stata di 11,99 miliardi e il rendimento minimo dell’1,6%.