«Non possiamo continuare a essere pessimisti in questo Paese. La nostra narrazione spesso è peggiore di come ci vedono all’estero», afferma Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria, durante il festival dell’Economia organizzato a Trento da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.

Il dibattito si concentra sulle sfide del sistema previdenziale, ma offre anche spunti di riflessione più ampi sul Paese e sull’economia: il pessimismo inibisce una «percezione positiva» riguardo alla nostra nazione. Anche se, avverte il dg di Viale dell’Astronomia, «in realtà le cose non stanno andando per il verso giusto. Tuttavia, abbiamo la capacità di intervenire».

«È evidente che occorre prendere decisioni. Dobbiamo impegnarci per aumentare il tasso di occupazione: il fatto che sia il più basso in Europa segnala un’anomalia. Se riusciamo ad aumentarlo, significa che dobbiamo incentivare la creazione e la crescita delle imprese. Un incremento delle aziende non porta solo a un aumento dei posti di lavoro, ma anche a maggiori entrate fiscali per sostenere la spesa sociale».

La crescita deve diventare l’obiettivo fondamentale: «Dobbiamo far aumentare il PIL. Un aumento del PIL risolverebbe linearmente molti problemi. È ora di smettere di pensare a un PIL in espansione dell’0,4% o dell’0,5%. Dobbiamo porci nelle condizioni di realizzare piani che possano far crescere il PIL dell’1,5% o del 2%». Tarquini lo sottolinea con fermezza: «L’Italia ha le capacità per raggiungere questo obiettivo, se ci mettiamo a lavorare».

Riguardo il tema delle pensioni, con un’economia in crescita, «il problema tende a mitigarsi fino a risolversi»: una questione «aperta da venti anni», non semplice da affrontare. «Immaginate il cubo di Rubik: non c’è una sola faccia da risolvere. La situazione è complicata da diversi incastri».