“Il 70% degli over 65 usa regolarmente uno smartphone. Inoltre i progetti pilota di monitoraggio remoto della salute mostrano un’aderenza superiore al 90% con alta soddisfazione dei pazienti anche over 65. Questo significa che la popolazione anziana è pronta ad utilizzare i nuovi sistemi tecnologici per il controllo della salute per la prevenzione e la gestione precoce delle patologie attraverso strumenti digitali. Il tutto contribuisce a contenere le spese pubbliche e private, fondamentale in un sistema sotto pressione a causa dell’invecchiamento della popolazione e delle patologie croniche”. Lo ha dichiarato a margine del FORUM PA, in questi giorni a Roma, Riccardo Starace, nella foto, esperto in digital health e telemedicina.

Patologie croniche: un onere per la sanità italiana e la soluzione digitale

“Il 60% degli over 65 soffre di patologie croniche, che rappresentano circa l’80% della spesa sanitaria italiana e richiedono monitoraggio continuo e personalizzato. Il personale sanitario da solo non basta più. Medici di medicina generale, specialisti, infermieri hanno bisogno di strumenti indispensabili per rendere il sistema sanitario italiano più accessibile, efficiente e sostenibile. Come la Digital Health e la telemedicina, vera e propria rivoluzione, che aprono nuove prospettive per la cura dei pazienti, l’efficienza dei servizi e l’innovazione tecnologica”, ha affermato l’esperto.

L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie

In Italia ci sono oltre 14 milioni di over 65 (circa il 24% della popolazione). Entro il 2050, gli over 65 saranno 1 italiano su 3. Con l’invecchiamento della popolazione, la presenza di malattie come diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie e articolari aumenta notevolmente. Queste condizioni tendono a richiedere un monitoraggio continuo per prevenire complicanze e migliorare la qualità della vita.

Telemedicina: superare le barriere geografiche e la carenza di personale

“A salvarci sarà la medicina moderna, un mix di medicina attuale, digital health e la telemedicina. Queste due ultime realtà stanno trasformando profondamente il sistema sanitario italiano, offrendo numerosi benefici ma anche sfide da affrontare. La telemedicina rappresenta una soluzione innovativa e fondamentale per superare le barriere geografiche che ancora ostacolano l’accesso alle cure mediche in molte zone del Paese. In Italia, infatti, molte aree rurali e zone interne presentano tempi di attesa e di percorrenza molto elevati: spesso si superano i 45 minuti di viaggio per raggiungere le strutture sanitarie più vicine, e circa un milione di italiani si trovano ad affrontare difficoltà significative nel raggiungere i servizi sanitari essenziali”, ha aggiunto Starace.

Questo scenario evidenzia come le disparità territoriali possano compromettere il diritto di tutti alla salute. La telemedicina, attraverso strumenti come visite virtuali, monitoraggi a distanza e consulenze online, favorisce l’equità territoriale, permettendo alle persone che vivono in zone remote o svantaggiate di ricevere diagnosi tempestive, controlli regolari e consulenze specialistiche senza dover affrontare lunghi spostamenti. Anche alla luce di una significativa carenza di personale: entro il 2026 si stima potrebbe mancare di oltre 15.000 infermieri e 7.000 medici (secondo FNOMCeO). La possibilità di monitorare in tempo reale le condizioni di salute e di consultare specialisti a distanza consente interventi più rapidi, migliorando gli esiti clinici.

Il ruolo dei dispositivi indossabili e delle app mobili

“Oggi si stanno sviluppando dispositivi indossabili e app mobili che raccolgono dati in modo costante, facilitando interventi preventivi e adattati alle esigenze di ciascun paziente, grazie al collegamento con una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dove sono presenti sempre medici pronti ad intervenire”, ha spiegato Starace.

Digital Health: efficienza e riduzione del carico di lavoro

Secondo l’esperto inoltre la digital health, che riguarda l’uso di tecnologie digitali per migliorare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la gestione della salute, permette di automatizzare attività ripetitive e di supportare il personale medico e infermieristico, liberando fino al 20-25% del tempo clinico. “In un contesto di carenza di professionisti, questa efficienza è fondamentale per ridurre le liste d’attesa e il sovraccarico di lavoro“, ha affermato.