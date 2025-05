Per il Ponte sullo Stretto, sono in fase di studio i modelli antimafia più rigorosi e severi, già adottati con successo per la ricostruzione post-terremoto, le Olimpiadi e i nuovi ospedali in Calabria. È quanto riportato in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). L’analisi dei controlli straordinari antimafia, efficacemente utilizzati per l’Expo di Milano e successivamente applicati a eventi come le Olimpiadi Milano-Cortina o la ricostruzione dopo il sisma, si conferma positiva. Da un lato, si punta a un rinforzo dei controlli già esistenti a livello locale e, dall’altro, si integra il sistema di monitoraggio con professionisti altamente specializzati, migliorandone l’efficienza anche in termini di rapidità.

Modelli simili sono attivi in Calabria per la ricostruzione di quattro ospedali, per un valore totale di 1,7 miliardi di euro. Il Mit intende imparare da queste esperienze in vista dei lavori per l’opera più significativa d’Europa, come il Ponte sullo Stretto, che coinvolgerà migliaia di imprese in tutto il Paese e più di 100.000 unità lavorative. L’analisi delle linee guida di Milano-Cortina evidenzia che tali modelli mirano a rafforzare le tutele, prevedendo, ad esempio, l’iscrizione obbligatoria nell’anagrafe antimafia per tutti gli operatori economici; pertanto, nessun contratto può essere firmato senza prima verificare tale iscrizione. Inoltre, non è neppure consentita la sottoscrizione dei contratti per somma urgenza, che invece il codice antimafia ammette.

In conclusione, il Ponte sullo Stretto rappresenta un’opera con tempi di realizzazione diversi da quelli menzionati precedentemente. Tuttavia, la complessità dell’opera richiede un monitoraggio continuo e specifico, che solo una struttura già operativa con alte competenze antimafia può garantire.