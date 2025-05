Il gruppo di ricerca dello Human Technopole (HT) di Milano, guidato da Francesca Coscia, ha raggiunto quest’anno due scoperte fondamentali sui meccanismi molecolari che regolano la levotiroxina, l’ormone prodotto in maggiore quantità dalla tiroide. Il primo studio, in collaborazione con l’Università Milano-Bicocca e l’Università degli Studi di Milano, ha rivelato i dettagli dell’assemblaggio della levotiroxina all’interno della tiroide. Il secondo studio, condotto con l’Erasmus University Medical Center di Rotterdam (Paesi Bassi), ha chiarito come i trasportatori degli ormoni tiroidei veicolino l’ormone dalla tiroide al cervello e ad altri tessuti. Questi due importanti lavori sono stati presentati in occasione della Giornata mondiale della tiroide, che si celebra questa domenica 25 maggio.

La produzione della levotiroxina: un ruolo cruciale degli aminoacidi

Il primo studio, pubblicato su The Journal of Biological Chemistry, ha dimostrato che alcuni aminoacidi acidi presenti nel precursore degli ormoni tiroidei, la tireoglobulina, sono indispensabili per la creazione della levotiroxina. La loro assenza può influenzare profondamente la produzione dell’ormone. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla biologia della tiroide e offre la strada a ulteriori ricerche che potrebbero migliorare la comprensione dei suoi disturbi e portare alla scoperta di nuovi possibili trattamenti.

Il trasporto degli ormoni: il ruolo delle proteine MCT8 e MCT10

Nel secondo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communications, i ricercatori hanno analizzato due proteine chiamate MCT8 e MCT10, responsabili del trasporto degli ormoni tiroidei dall’esterno all’interno delle cellule. Grazie all’utilizzo di crio-microscopi elettronici, strumenti all’avanguardia che offrono maggiore stabilità, risoluzione e velocità rispetto ai microscopi tradizionali, gli scienziati dello Human Technopole hanno scoperto che queste proteine modificano la propria struttura durante il trasporto, adattandosi alla presenza di grandi quantità dell’ormone. Si aprono come “minuscole dighe” per veicolare gli ormoni all’interno della cellula.

Inoltre, gli scienziati hanno studiato gli effetti sul trasporto mediato da MCT8 di un composto vegetale, la silicristina, e di una mutazione genetica rara identificata in pazienti affetti dalla sindrome di Allan–Herndon–Dudley. Questa analisi ha confermato che entrambi questi fattori causano malfunzionamenti nella proteina trasportatrice, impedendo il corretto passaggio degli ormoni all’interno della cellula. Questa ricerca permette di prevedere meglio l’effetto delle mutazioni genetiche sul cattivo funzionamento di MCT8 e apre la strada per lo sviluppo di farmaci che possano modulare l’attività del trasportatore proteico.

Le dichiarazioni dei protagonisti della ricerca

Francesca Coscia, capogruppo presso il Centro di biologia strutturale di Human Technopole e corresponding author dei due studi, ha sottolineato l’importanza di queste scoperte: “Comprendere i meccanismi che regolano l’attività della tiroide è essenziale per poter intervenire con efficacia quando questi processi non funzionano correttamente. Nel corso delle nostre ricerche abbiamo analizzato e chiarito, usando la crio-microscropia elettronica, uno dei processi più complessi e delicati: il trasporto degli ormoni dall’esterno all’interno della membrana cellulare da parte delle proteine MCT8 e MCT10. Conoscere le diverse conformazioni che assumono queste proteine nelle varie fasi del trasporto e le molecole esterne che interferiscono sul processo ci permette di indentificare con maggiore precisione quali regioni della proteina siano più suscettibili a mutazioni genetiche che ne alterano la funzione. Un altro passo avanti in questo senso è stato fatto nello studio del processo di creazione della levotiroxina, che mostra come anche piccolissimi cambiamenti nella tireoglobulina, un importante marker tiroideo, possano stravolgere la sua produzione a monte nella tiroide”.

Marino Zerial, direttore dello Human Technopole, ha aggiunto: “Questi due progetti rappresentano un importante passo avanti nello studio della ghiandola tiroide e dimostrano quanto ci sia ancora da scoprire sugli innumerevoli processi che regolano le funzioni vitali del corpo umano. I risultati ottenuti confermano ancora una volta l’impegno di Human Technopole nella ricerca sui meccanismi biologici fondamentali alla base delle malattie umane e la sua missione di migliorare la salute e il benessere delle persone”.