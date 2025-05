A seguito dell’avvio dell’iter autorizzativo, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l’interramento di un tratto della linea elettrica aerea a 132 kV “Genga RT–Fossato di Vico RT/2”, nel comune di Fabriano, in provincia di Ancona, Terna (nella foto, l’a. d. Giuseppina Di Foggia) pubblica l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall’intervento.

Dettagli del Progetto e Benefici Ambientali

Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 7 milioni di euro, prevede due collegamenti in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 3 km. Questi collegamenti saranno funzionali all’alimentazione della futura Cabina Primaria “Marischio”, di proprietà del distributore locale. L’intervento consentirà la demolizione di 2 km dell’esistente elettrodotto aereo e di ben 9 sostegni, liberando così oltre 5 ettari di territorio da vincoli di servitù. La nuova infrastruttura permetterà di incrementare la qualità e l’affidabilità del servizio elettrico locale.

Partecipazione e Osservazioni dei Cittadini

I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate dall’intervento, potranno prendere visione della documentazione progettuale presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Marche e del Comune di Fabriano. Eventuali osservazioni scritte potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione al suddetto Ministero e, per conoscenza, a Terna.

Investimenti di Terna nelle Marche: Il Piano di Sviluppo 2025-2034

Il Piano di Sviluppo 2025-2034 di Terna prevede per le Marche un investimento di 700 milioni di euro nei prossimi 10 anni. Tra le opere principali spicca l’Adriatic Link, il collegamento HVDC (High Voltage Direct Current) tra Abruzzo e Marche da 1.000 MW di potenza lungo circa 250 km, di cui ben 210 km sottomarini. Questo progetto ha ottenuto il via libera del MASE a gennaio 2024 e i cantieri terrestri sono partiti a fine 2024. Gli interventi regionali consentiranno di rafforzare la magliatura della rete, andando a incrementare l’efficienza e l’adeguatezza del sistema elettrico. Attualmente, Terna gestisce in regione oltre 5.600 km di linee in alta e altissima tensione e 55 stazioni elettriche.