Sembra che un’onda anomala stia attraversando il panorama alberghiero italiano, portandosi via un pezzo consistente dell’offerta immobiliare. I numeri parlano chiaro: nel primo trimestre del 2025, si è registrata una diminuzione del 35% degli hotel in vendita rispetto all’anno precedente. Un calo significativo, che vede gli annunci attivi scendere da 2.352 a 1.528, secondo un report di idealista/data.

Il Cuore della Contrazione

La provincia di Rimini continua a detenere il primato per il maggior numero di hotel in vendita, con 150 annunci, ma il dato è ingannevole: assieme a Lucca (75 annunci), Roma (69), Brescia (68), Firenze (65) e Venezia (56), assistiamo a una contrazione generale dell’offerta. Certo, Lucca fa eccezione, ma il quadro nazionale è netto: la disponibilità di strutture alberghiere sul mercato si sta riducendo.

Nonostante questa flessione complessiva, ci sono delle aree che nuotano controcorrente. In 31 province l’offerta è aumentata, con picchi notevoli a L’Aquila, Ragusa (entrambe con un incremento di 10 annunci) e Foggia (+7 annunci). Alcune città, come Bologna, Ferrara, Lodi e Monza-Brianza, mantengono uno stock stabile.

Le Città d’Arte e le Variazioni più Marcate

Le variazioni più significative in negativo, tuttavia, si concentrano in 69 province, con le città d’arte a subire il colpo più duro. Siena registra un saldo di -71 annunci, seguita da Firenze (-46), Venezia (-41) e Roma (-41). Il fermento, o meglio, la ritirata, coinvolge anche il veronese (-32) e il bresciano (-27).

Non si sottraggono a questa tendenza neanche le grandi metropoli e altre province a forte vocazione turistica. Napoli ha visto una diminuzione di 21 annunci, Milano di 18. E ancora, Grosseto (-13), Salerno (-12), Palermo (-11), e sia Bari che Belluno hanno registrato una riduzione di 10 unità nell’ultimo anno.

Dove l’Offerta si Fa Scarsa

La rarefazione degli annunci raggiunge il suo culmine in alcune province, dove nel primo trimestre del 2025 era attivo un solo annuncio di hotel in vendita: Biella, Trieste e Lodi. Appena due le strutture sul mercato nelle province di Brindisi, Asti, Lecco, Vibo Valentia, Campobasso, Matera, Reggio Calabria e Oristano. Un quadro che dipinge un mercato in evidente riassestamento, con una domanda che, forse, supera un’offerta sempre più limitata.