Anna Maria Bernini ha affermato: “Abbiamo cercato di fare il contrario di quello che sta facendo Trump. Quello che abbiamo cercato di realizzare è stato attirare persone da fuori. Vogliamo attrarre talenti nel nostro Paese, poiché riteniamo che la ricerca, come l’università e la formazione, non debbano avere confini, ma connessioni”. Queste dichiarazioni sono state rese al Festival dell’Economia di Trento, durante il panel intitolato “Finanziamenti internazionali, ricerca e università”.

Riflettendo sugli ultimi anni, Bernini ha proseguito: “La nostra priorità è stata garantire libertà e cosmopolitismo per l’università, che non si chiama università a caso: deve essere libera la partecipazione e l’espressione di qualsiasi pensiero, ma con un’unica condizione imprescindibile: no alla violenza”. Ha anche discusso del fenomeno degli italiani che emigrano all’estero, sottolineando: “Avere tanti cervelli italiani che partono non è positivo. Dobbiamo creare le condizioni affinché possano tornare, il che implica realizzare grandi infrastrutture e offrire opportunità di studio, ricerca e lavoro nel nostro paese”.

In conclusione, Bernini ha evidenziato che “attualmente il saldo è fortemente negativo e dobbiamo impegnarci in questo senso. È fondamentale attrarre ancora più studenti dall’estero rispetto a oggi”, concludendo il suo intervento con un chiaro appello all’azione.