I legali di Banco Bpm sono al lavoro anche durante il fine settimana per finalizzare il previsto ricorso al Tar del Lazio in merito al rinvio di 30 giorni concesso dalla Consob riguardo all’offerta pubblica di scambio di Unicredit. Secondo quanto si apprende, l’azione legale di Banco Bpm potrebbe essere presentata prima del consiglio di amministrazione programmato per martedì 27 maggio a Verona.

Unicredit ha ricevuto dalla Consob il 21 maggio un mese di sospensione sull’offerta presentata nei confronti di Banco Bpm, a causa delle incertezze legate all’applicazione della ‘golden power’ da parte del governo, per cui ha richiesto la riapertura del procedimento con un’istanza di autotutela.

Nell’accogliere la richiesta di Unicredit, la Consob ha sottolineato la “situazione di incertezza” creatasi a seguito dell’istanza presentata a Palazzo Chigi, la quale “non consente, allo stato, ai destinatari di formulare un giudizio adeguato sull’offerta”. Banco Bpm considera, invece, il rinvio della Consob un provvedimento “abnorme” e di “grave entità”, in quanto “non considera gli interessi della banca, del mercato e degli azionisti”.

In particolare, l’estensione di 30 giorni si aggiunge a un periodo di adesione “già fissato al massimo previsto dalla legge” e “notevolmente più lungo rispetto a operazioni analoghe”. Inoltre, la decisione della Consob “complica ulteriormente la limitazione operativa e strategica che la banca subisce a causa della ‘passivity rule’ dall’inizio di novembre, a svantaggio di tutti i suoi stakeholder”.