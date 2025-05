Aon, leader nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi, ha confermato un forte trend di crescita nell’anno fiscale 2024, sia in Italia che nella sub-region “Italia e Mediterraneo orientale”.

Nel 2024, in Italia, Aon ha registrato ricavi netti per 335 milioni di euro, escluso il perimetro della Riassicurazione, con un tasso di crescita a doppia cifra del +11% rispetto al 2023.

Leadership rafforzata e investimenti nel capitale umano

Il Gruppo consolida così la sua leadership nel mercato italiano: i premi intermediati ammontano complessivamente a 4 miliardi di euro, il retention rate sui clienti è superiore al 95% e il new business generato nell’anno è pari a 48 milioni di euro.

La sub-region “Italia e Mediterraneo orientale”, che include Italia, Cipro, Grecia, Israele, Malta e Turchia, ha registrato nel 2024 una crescita marcata, pari al 12%, contribuendo in modo significativo al risultato dell’intera area EMEA.

Aon continua a investire nel capitale umano. Tra il 2022 e il 2024, il team italiano ha accolto circa 150 nuovi colleghi, raggiungendo complessivamente oltre 2000 dipendenti (considerando il Gruppo in Italia), e ha registrato un tasso di engagement degli stessi dell’83%. L’azienda promuove la formazione interna e valorizza il talento giovanile attraverso l’Aon Next Generation Program, il percorso formativo dedicato ai neolaureati, giunto alla sua terza edizione nel 2025.

Obiettivo Middle Market: espansione territoriale e organizzativa

Il Middle Market rappresenta un’area di sviluppo prioritaria per i prossimi tre anni, con investimenti dedicati e un rinnovato impegno a livello organizzativo e commerciale. Aon intende rafforzare la propria presenza in questo segmento strategico, valorizzando una rete territoriale composta da 29 uffici distribuiti capillarmente in tutta Italia.

Il commento del CEO Andrea Parisi

“I risultati raggiunti nel 2024 sono il frutto di un lavoro di squadra straordinario“, ha commentato Andrea Parisi, nella foto, CEO Italy & Eastern Mediterranean di Aon. “In un contesto ancora complesso e in continua evoluzione, il team italiano si è distinto per visione strategica, competenze e capacità di innovare. La nostra crescita conferma la solidità del nostro modello e il valore della consulenza che offriamo ogni giorno ai nostri clienti. Siamo orgogliosi di contribuire in modo così significativo alla crescita dell’area EMEA e continueremo a investire per rafforzare ulteriormente la nostra posizione a livello locale e internazionale”.