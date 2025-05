Durante la terza giornata del Festival dell’Economia di Trento, si discuteranno vari temi, tra cui il rilancio della manifattura in Europa, la transizione energetica e il PNRR. Questa manifestazione, organizzata dal Gruppo 24 Ore in collaborazione con Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, ha raggiunto la sua ventesima edizione.

Il programma prevede interventi di rilievo, tra cui quello del presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, che discuterà il tema dell’unione bancaria in Europa. A Trento parteciperanno anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, insieme a Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria; Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca; Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa; Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento; e Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito.

Inoltre, proseguono gli eventi del palinsesto del Fuori Festival, che include le Economie dei Territori e incontri con autori di spicco.