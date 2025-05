È stato inaugurato a Voghera il Parco Rurale La Palazzina, un progetto ambizioso della Cooperativa Sociale 381 Onlus, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Questo nuovo spazio si propone di diventare un punto di riferimento per l’intera comunità e il territorio, promuovendo l’agricoltura sociale, favorendo l’inclusione lavorativa, rigenerando l’ambiente e praticando l’economia circolare.

Un progetto di comunità e solidarietà

Il progetto, selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo e realizzato in collaborazione con Assolombarda, come parte di Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023, ha ricevuto un sostegno straordinario attraverso una raccolta fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo. Tra luglio e settembre 2023, sono stati raccolti oltre 100.000 euro, grazie alla generosità di cittadini, imprese e all’attiva partecipazione della Banca, che ha contribuito con 2 euro per molti dei prodotti acquistati online dai clienti.

Un ambiente rigenerante e inclusivo

Oggi, il Parco Rurale La Palazzina è un ambiente rigenerante e inclusivo. I fondi raccolti hanno permesso la creazione di un giardino terapeutico, curato nei minimi dettagli con spazi distinti, cromie floreali e profumi delicati, pensato per contribuire alla salute psico-fisica dei suoi frequentatori. Sono stati realizzati anche diversi orti sociali dove la comunità di Voghera potrà coltivare i propri ortaggi, frutto della riqualificazione di un terreno non coltivato. L’obiettivo è offrire prodotti etici, sostenendo la salvaguardia ambientale e la biodiversità agricola locale, con la possibilità di reintrodurre varietà ortive e cerealicole tradizionali e piante spontanee autoctone del pavese.

All’interno del Parco, è stato costruito un luogo di aggregazione in legno, energeticamente autonomo grazie a pannelli solari e fotovoltaici. Questo spazio diventerà un punto di incontro per laboratori creativi, socializzazione e benessere per tutte le età. Inoltre, è presente un’area dedicata all’economia circolare, adibita alla riparazione e al riuso per ridurre gli sprechi e i rifiuti, dando nuova vita a oggetti di ogni tipo.

Inclusione lavorativa e sociale

Il progetto ha già avviato l’inserimento di 18 adulti (dai 18 anni in su) con disabilità, in situazioni di fragilità psicosociale e di emarginazione, e in percorsi di dimissione dal carcere di Voghera, coinvolti in lavori di messa alla prova o di pubblica utilità in collaborazione con UEPE. Questo promuove percorsi di autonomia, inclusione sociale e nuove opportunità socio-lavorative.

La collaborazione tra diversi attori ha permesso di creare un nuovo sistema agricolo che favorisce lo sviluppo delle aree svantaggiate e periurbane, e la cruciale collaborazione con il settore imprenditoriale locale ha incoraggiato l’adozione di pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa. Il Parco Rurale La Palazzina contribuisce in modo significativo alla sfida prioritaria dell’integrazione e della coesione sociale, un obiettivo chiave di Intesa Sanpaolo.

Le voci dei protagonisti

Sara Fasani, Presidente della Cooperativa Sociale 381 Onlus, ha espresso la sua emozione: “Un sogno che si realizza. Un’emozione per noi, per i beneficiari coinvolti, per la comunità. Noi ci credevamo, ma non lo dicevamo ad alta voce. Il risultato, grazie a Intesa Sanpaolo e alla generosità di tante persone e aziende che hanno voluto contribuire, è stato eccezionale.” Ha inoltre sottolineato l’importanza del progetto per la salute psicofisica, la valorizzazione della biodiversità e la creazione di spazi adeguati per i giovani.

Paola Lecci, Direttrice Regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo, ha ribadito l’impegno della banca: “Abbiamo scelto insieme a CESVI di accompagnare la Cooperativa Sociale 381 in questo percorso perché siamo convinti che il Parco Rurale darà a Voghera un sostegno concreto per la rigenerazione ambientale, il benessere delle persone e l’inserimento lavorativo.”

Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI, ha evidenziato il successo del Programma Formula: “Dal 2021, il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili ed inclusivi. Ad oggi, abbiamo ottenuto dei risultati significativi con oltre 170 progetti sostenuti.”

Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, ha lodato il valore dell’alleanza sociale: “L’inaugurazione di oggi testimonia lo straordinario valore dell’alleanza sociale tra istituzioni, privati, associazionismo e sistema produttivo del nostro territorio. Per Regione Lombardia essere al servizio dei cittadini significa mettere al centro la persona e la famiglia.”

Infine, Paola Garlaschelli, Sindaco di Voghera, ha riconosciuto il valore dell’iniziativa: “Come Sindaco di Voghera riconosco il valore del progetto La Palazzina, un’iniziativa che unisce interventi di rigenerazione urbana e inclusione sociale. Si tratta di un luogo rimasto a lungo inutilizzato, che oggi si candida a tornare progressivamente parte integrante del tessuto cittadino.”