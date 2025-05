United Airlines (nella foto, il CEO Scott Kirby) ha annunciato un’importante riorganizzazione delle proprie operazioni presso l’aeroporto di Newark Liberty International (EWR), con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei clienti e aumentare la puntualità dei voli. La compagnia ha ridotto proattivamente il numero dei propri collegamenti giornalieri da Newark, anticipando una recente decisione della Federal Aviation Administration (FAA) che ha tagliato il traffico aereo complessivo del 30% sullo scalo.

Riduzioni mirate per evitare disagi

Negli ultimi mesi, United ha eliminato circa 35 voli al giorno da EWR, in risposta sia ai lavori in corso sulla pista di atterraggio sia alla carenza di personale nel controllo del traffico aereo. Questa scelta ha avuto un impatto positivo: secondo i dati della compagnia, nel primo trimestre del 2025 United ha registrato il tasso di cancellazioni più bassotra tutte le compagnie operanti a Newark, superando anche gli scali concorrenti di JFK e LaGuardia (LGA).

Risultati già visibili

Dal mese di maggio, i benefici sono tangibili: meno dell’1% dei voli United da EWR è stato cancellato in 8 degli ultimi 11 giorni. Inoltre, l’aeroporto di Newark è tornato a superare LGA negli arrivi puntuali e sta riducendo il divario con JFK. A livello nazionale, United è prima per partenze puntuali nel mese di maggio.

Il piano per l’estate

Con la fine dei lavori sulla pista prevista per metà giugno, l’obiettivo è riprendere gradualmente le operazioni estive. Tuttavia, il recente intervento della FAA comporterà un numero di voli inferiore rispetto al 2024, anche per United. Secondo Jon Gooda, Vice President of Airport Operations per EWR, questa riduzione permetterà alla compagnia di garantire un servizio più regolare e affidabile per tutta la stagione estiva.