Il clima di tensione tra l’amministrazione repubblicana e l’élite accademica americana si acuisce. Harvard, uno dei più prestigiosi atenei degli Stati Uniti, si trova nuovamente nel mirino di un attacco diretto da parte di Donald Trump, che sta strenuamente difendendo la propria indipendenza accademica dalle ingerenze politiche. L’ultimo sviluppo vede la Segretaria della Sicurezza Interna, Kristi Noem, comunicare all’università la sospensione della partecipazione di Harvard allo Student and Exchange Visitor Program. Questa mossa, di fatto, impedisce l’iscrizione di nuovi studenti stranieri e impone a quelli già iscritti di trasferirsi in un’altra università per non rischiare di perdere il proprio visto.

Le Ragioni Dietro la Controversia

La giustificazione addotta dalla Segretaria Noem per questa drastica decisione è che Harvard avrebbe creato “un campus non sicuro” permettendo le azioni di agitatori anti-americani, in maggioranza identificati come studenti stranieri. Questa accusa si inserisce in un contesto di crescente pressione sulle università americane, accusate da Trump di essere permissive con le proteste pro-Gaza. Già il mese scorso, Harvard aveva intrapreso un’azione legale contro l’amministrazione per ottenere due miliardi di finanziamenti federali congelati, bloccati proprio per il rifiuto dell’ateneo di accettare cambiamenti nei programmi, nelle politiche di ammissione degli studenti e nell’assunzione degli insegnanti, richiesti da una task force creata da Trump per combattere l’antisemitismo.

Conseguenze e Reazioni

Questa nuova misura punitiva rappresenta una significativa escalation nello scontro in atto, con potenziali enormi effetti finanziari per Harvard. L’università conta ben 6.800 studenti stranieri su un totale di 24.596. Nella sua lettera, la Segretaria Noem ha dichiarato di voler dare “un avvertimento a tutte le università e istituzioni accademiche“, accusando specificamente Harvard di “alimentare violenza, antisemitismo in coordinamento con il partito comunista cinese”. Ha inoltre posto un ultimatum: Harvard potrà riottenere il diritto di ospitare studenti stranieri solo se entro 72 ore consegnerà tutti gli audio e i video che “dimostrerebbero azioni pericolose, minacciose o illegali da parte di studenti stranieri negli ultimi cinque anni”.