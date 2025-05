Torino si conferma un punto di riferimento internazionale per il Deep Tech. Si è conclusa ieri, 22 maggio 2025, alle OGR Torino, la sesta edizione del programma di accelerazione Techstars Transformative World Torino. Dodici startup altamente innovative hanno avuto l’opportunità di presentare i loro progetti a investitori, executive e partner, a conclusione di un percorso intensivo.

Un programma di accelerazione dai risultati concreti

Il programma Techstars, attivo da sei edizioni, è sostenuto da Intesa Sanpaolo Innovation Center, nella foto l’a. d. del gruppo Intesa Sanpaolo Carlo Messina, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. I numeri parlano chiaro: oltre 130 milioni di dollari di investimenti generati nelle startup accelerate, più di 600 nuovi posti di lavoro creati, oltre 80 accordi contrattuali di Proof of Concept con imprese italiane e 3 exit di successo. Questi risultati dimostrano la capacità del programma di favorire la crescita sia per le startup emergenti sia per il territorio, contribuendo allo sviluppo di competenze, occupazione qualificata e nuove connessioni tra mondo imprenditoriale, ricerca e istituzioni.

Il Demo Day 2025: innovazione e prospettive future

Il Demo Day di ieri ha rappresentato il culmine di un percorso intensivo di tre mesi, durante il quale le 12 startup selezionate, provenienti da tutti i continenti, hanno ricevuto mentorship, validazione del modello di business e supporto allo sviluppo delle loro idee imprenditoriali. Le soluzioni presentate spaziano dall’Intelligenza Artificiale al Deep Tech, dal Future of Work alla robotica, fino a innovazioni per la salute, la creatività e l’ambiente. Tutte le proposte sono in linea con le traiettorie ESG, Net-Zero e Circular Economy che guidano la tesi di investimento del programma.

L’evoluzione di Techstars a Torino: da Smart Mobility a Transformative World

Attivo dal 2020 a Torino con quartier generale alle OGR Tech, l’innovation hub delle OGR, il programma – gestito da Techstars con il sostegno di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT – ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione. Dal focus iniziale su Smart Mobility (edizioni 2020 e 2021) e Cities of the Future (edizioni 2022 e 2023), è evoluto in “Transformative World”: un acceleratore dedicato a soluzioni tecnologiche di frontiera che abilitano risposte concrete alle grandi transizioni economiche, ambientali e sociali del nostro tempo.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia di lungo periodo per il rafforzamento dell’ecosistema torinese dell’innovazione, che ha trovato ulteriore slancio a fine 2023 con la firma di un protocollo d’intesa tra i partner. L’obiettivo è attrarre talenti, favorire l’insediamento di nuove imprese, sostenere le collaborazioni pubblico-private e consolidare il posizionamento di Torino tra gli hub europei più dinamici e attrattivi per l’innovazione. Un impegno che ha contribuito al recente riconoscimento da parte della Commissione Europea, che ha premiato il capoluogo torinese come “Capitale Europea dell’Innovazione 2024/2025”, a testimonianza del suo approccio pionieristico alla sperimentazione e alla trasformazione.

I protagonisti e le loro prospettive: la classe 2025

Le 12 startup della classe 2025 presentano un ventaglio di soluzioni innovative e di respiro internazionale:

(Copenhagen, Danimarca): robotica remota per il laboratorio del futuro. Arbor Insight (Bolzano, Italia): innovazione digitale per l’agricoltura di domani.

(Budapest, Ungheria): Coding Assistant per le industrie regolamentate. BettaKnit (Prato, Italia): maglieria fai da te per tutte le generazioni.

(Londra, UK): AI che ottimizza la gestione dei punti vendita. Granter.ai (Lisbona, Portogallo): agente AI per l’accesso alle opportunità di finanziamento.

(Firenze, Italia): esperienza immersiva che umanizza la terapia. Litlyx (Roma, Italia): piattaforma open source per l’analisi dei siti web.

(Roma, Italia): AI per la gestione in tempo reale dei tributi ambientali. Recrewty (Podgorica, Montenegro): test psicometrici personalizzati per assumere i migliori talenti.

(Bratislava, Slovacchia): piattaforma per la selezione dei talenti STEM. Vocations (Novara, Italy): accesso immediato alle nuove opportunità di lavoro per le società di selezione.

Le voci dei partner: l’impegno per l’innovazione e il territorio

Paola Angeletti, Presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha dichiarato: “Intesa Sanpaolo ha colto con lungimiranza la sfida dell’innovazione come leva strategica per la competitività e la sostenibilità, creando oltre 10 anni fa una società dedicata all’interno del Gruppo. Abbiamo fin da subito promosso lo sviluppo di ecosistemi di respiro internazionale in grado di valorizzare il dialogo tra pubblico e privato, affrontare le grandi sfide globali e generare impatti positivi per imprese e comunità. È con questo spirito che portiamo avanti il nostro impegno a Torino, dove assieme a Techstars e ai partner del territorio abbiamo contribuito a far crescere un ecosistema dell’innovazione vivace e attrattivo. Un percorso che, da sfida pionieristica, si è trasformato in una realtà solida e riconosciuta a livello internazionale, favorendo la contaminazione di competenze a beneficio del territorio e del Paese”.

Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, ha affermato: “Il programma Techstars rappresenta un tassello fondamentale della strategia promossa dalla nostra Fondazione per posizionare Torino sulla mappa mondiale degli ecosistemi dell’innovazione. In quest’ottica, i risultati ottenuti nelle sei edizioni del programma testimoniano non solo un portfolio di valore riconosciuto, ma soprattutto la capacità di Torino di attrarre e trattenere talenti imprenditoriali di primo piano, rendendoli parte integrante di un ecosistema in rapida evoluzione. Nel solco del Piano Strategico 2025-2028, il nostro obiettivo è continuare a far crescere l’ecosistema torinese, con un approccio locale negli impatti ma globale nelle alleanze”.

Infine, Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT, ha concluso: “In questi sei anni Techstars si è affermato come un autentico volano di innovazione, rafforzando la vocazione internazionale di Torino come città dell’imprenditorialità ad alto impatto e della ricerca tecnologica. Siamo orgogliosi di aver sostenuto fin dall’inizio questo programma, insieme alla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, oggi parte integrante dell’ecosistema dell’innovazione con sede alle OGR Tech, il nostro ‘hub del futuro’. Un’iniziativa che genera opportunità concrete per le giovani imprese più innovative. Continueremo a investire in progetti che coniugano innovazione, impatto sociale, sostenibilità e visione, contribuendo allo sviluppo del territorio e al suo posizionamento sulle nuove traiettorie globali.”