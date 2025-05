Treni cancellati o con ritardi fino a 90 minuti alla stazione Termini di Roma a causa dello sciopero nazionale indetto dalle sigle autonome, che coinvolge il personale del gruppo FS e Italo. I monitor presenti in stazione informano i passeggeri che durante la notte, dalle ore 1.00 fino alle 23.59, i treni potrebbero subire ritardi o variazioni a causa della protesta.

Un altro venerdì di disagi attende quindi coloro che si muovono con treni e mezzi pubblici. Lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, proclamato dai sindacati autonomi Usb e Sgb a sostegno del rinnovo contrattuale, mette a rischio la circolazione dei treni e del trasporto pubblico locale dalle ore 1.00 alle 24 di domani, venerdì 23 maggio.

La protesta coinvolge il personale viaggiante, gli addetti alla circolazione e i servizi operativi ferroviari, escludendo i lavoratori della manutenzione delle infrastrutture di Rfi, che hanno già scioperato l’11 aprile scorso, specifica Usb.

L’assemblea nazionale Pdm/Pdb Gruppo Fsi si asterrà invece dalle 9 alle 17, limitatamente al gruppo delle Ferrovie dello Stato. Queste sigle, accogliendo la richiesta del garante dello sciopero, avevano già sospeso una protesta prevista per sabato 17 maggio, in prossimità della messa di intronizzazione di Papa Leone XIV il 18 maggio.

Usb precisa che i treni a lunga percorrenza pubblicizzati dai canali aziendali ufficiali sono garantiti da origine a destinazione, se frutto di accordo di settore. Per il Trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti durante lo sciopero nei giorni feriali, nelle fasce di garanzia dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00.

Nel frattempo, è stata siglata ieri sera con Agens (l’Agenzia confederale dei trasporti e servizi) l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la Mobilità e Attività ferroviarie e con i vertici del gruppo Fs Italiane l’ipotesi di rinnovo del contratto aziendale di secondo livello, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023.

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno dato la notizia unitariamente, sottolineando che i contratti rinnovati “scadranno il 31 dicembre 2026” e evidenziando che l’ok è stato raggiunto dopo 18 mesi di trattative. Il nuovo contratto interessa oltre 90.000 lavoratori e prevede un aumento medio retributivo di 230 euro mensili.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro, ha espresso “grande soddisfazione” per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Mobilità e Attività ferroviarie e del contratto del gruppo Fs Italiane. “100.000 lavoratori riceveranno aumenti mensili medi di 230 euro: è un risultato significativo e atteso”, ha dichiarato il ministro.

Il direttore generale del gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma, ha affermato: “Con la firma del rinnovo del contratto aziendale del gruppo Fs confermiamo il nostro impegno verso le persone, favorendo la conciliazione vita-lavoro e valorizzando le professionalità del gruppo”.

Ha proseguito dicendo: “Questo rinnovo non solo risponde alle necessità produttive aziendali, ma mira allo sviluppo delle competenze attraverso la digitalizzazione e l’innovazione, risorse fondamentali per l’evoluzione dei mestieri attuali e futuri. Desidero esprimere un sincero ringraziamento alle organizzazioni sindacali per il lavoro collaborativo che ha reso possibile questo risultato. L’accordo è un passo cruciale per supportare la trasformazione e l’evoluzione del settore, con l’intento di dare impulso e valore al Sistema Paese”.