Il Consiglio di Amministrazione di Anas (nella foto, l’a. d. Claudio Andrea Gemme) ha dato il via libera alla stipula della convenzione tra l’azienda del Gruppo FS e Roma Capitale per la realizzazione del Ponte dei Congressi, della viabilità accessoria e la sistemazione delle banchine del Tevere, oltre all’adeguamento del Ponte della Magliana. Questo significativo progetto, con un investimento di circa 300 milioni di euro, è stato stabilito dal DPCM dell’11 giugno 2024.

Il CdA ha anche esaminato e approvato l’aggiornamento del progetto definitivo, consentendo così l’immediato avvio delle attività.

Un Ponte Strategico per la Connessione Urbana

Il Ponte dei Congressi è destinato a diventare un collegamento fondamentale tra l’autostrada di Fiumicino e il quartiere dell’Eur. L’obiettivo primario di questi lavori è la riabilitazione di una parte significativa della valle del Tevere, un’area di cruciale importanza per la città.

Progetto Integrato: Infrastruttura e Ambiente

Questo intervento non si limita alla sola creazione di una nuova infrastruttura. Il progetto infrastrutturale e quello ambientale sono concepiti come parte di un intervento integrato, mirato a recuperare un luogo fondamentale per la città: le banchine del Tevere nel tratto compreso tra il Ponte della Magliana e il Nuovo Ponte dei Congressi. Il cuore di questo progetto comprende la realizzazione di un nuovo tracciato stradale, il miglioramento e l’adeguamento della viabilità laterale alla nuova infrastruttura, la costruzione di una nuova area ciclopedonale e la creazione del Parco Fluviale del Tevere nella zona circostante.