I settori farmaceutico e medico sono tra quelli che traggono i maggiori benefici dai progressi tecnologici, un legame evidente al Young Innovators Business Forum promosso da ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’evento, tenutosi al Meet di Milano, ha ospitato il panel “Tech for Life: Innovazione che cura”, dove esperti hanno illustrato come la tecnologia stia concretamente migliorando la qualità della vita dei pazienti.

L’Intelligenza Artificiale in Radiologia: precisione e velocità

L’intervento di Marica Nobile, direttrice di Federchimica Assobiotec, ha introdotto la tavola rotonda, che ha visto protagonisti Arianna Gregis di Bayer Italia, e in particolare Guglielmo Manco e Alberto Clemenzi. Manco, Digital Solution Manager Bayer Radiology Italia, ha presentato Calantic, una piattaforma digitale basata sul cloud che sfrutta l’intelligenza artificiale per supportare l’attività quotidiana dei medici radiologi.

“Ogni giorno nel mondo vengono eseguite milioni di diagnosi errate, con un impatto significativo sulla salute dei pazienti e sui costi sanitari”, ha spiegato Manco. A questo si aggiungono la carenza di radiologi e l’invecchiamento della popolazione, che aumentano la richiesta di esami diagnostici. Calantic si inserisce in questo contesto, riducendo i margini di errore (fino al 95% di precisione in alcune aree terapeutiche) e diminuendo del 30% il tempo di lettura e diagnosi. Questo non solo permette di refertare quasi il doppio dei pazienti, ma di farlo con maggiore accuratezza.

Aderenza Terapeutica e Gestione della Salute con le App

Un altro tema cruciale è l’aderenza terapeutica, da sempre al centro di campagne di prevenzione e sensibilizzazione. Anche qui, l’innovazione tecnologica offre un valido aiuto. Alberto Clemenzi, CEO di Salute 360, ha illustrato TeraPiù, un’app gratuita che permette agli utenti di seguire la propria terapia, risolvendo il problema della costanza e dell’attenzione alle indicazioni mediche.

“L’app dà anche la possibilità al paziente di inserire tutti i dati biochimici, come i valori della pressione o del colesterolo, che vanno tenuti sotto controllo”, ha aggiunto Clemenzi. Inoltre, grazie all’integrazione con terze parti, è possibile ricevere direttamente a casa i farmaci necessari e prenotare visite mediche, semplificando notevolmente la gestione della salute.