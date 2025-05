(di Katherine Puce) Uno dei fenomeni più influenti, ma anche più trasparenti del nostro tempo, è sicuramente il cambiamento demografico, inteso come trasformazione e transizione della struttura della popolazione. Questo processo interessa ogni livello, dal nucleo più piccolo della famiglia, fino all’istruzione e al lavoro. Si tratta di un fenomeno sociologico, ma con un impatto profondo anche sulla struttura economica, poiché ridefinisce i sistemi pensionistici, l’equilibrio tra vecchie e nuove generazioni, e le continue sfide legate all’innovazione e alla definizione di nuovi obiettivi sostenibili.

L’età media cresce, le competenze si aggiornano

Oggi, l’analisi dell’andamento demografico restituisce un quadro sempre più evidente in Italia, l’invecchiamento progressivo della popolazione. A questo si accompagna, tuttavia, un trend positivo rappresentato dalla crescente spinta verso la scolarizzazione tra i più giovani. Questo è il quadro delineato dall’ultimo Rapporto Annuale 2025 dell’ISTAT, intitolato “La situazione del Paese”, pubblicato lo scorso 21 maggio.

In particolare, tra il 2011 e il 2022, l’età media della forza lavoro è aumentata da 43 a 45,4 anni, delineando un mondo lavorativo a prevalenza over 35. Parallelamente, gli anni medi di studio sono cresciuti da 11,7 a 12,4. Dati in linea con il trend rilevato anche lo scorso anno dal rapporto OCSE “Education at a Glance 2024”, che evidenziava un significativo aumento dei titoli di studio, in particolare tra le giovani donne, con una triplicazione delle lauree rispetto alla fascia 55-64 anni.

Questo scenario impone una riflessione su ciò che questi cambiamenti comportano per la struttura dei mercati del lavoro, ma anche, più semplicemente, su come aziende e istituzioni dovranno ricalibrare le proprie strategie. Non si può più ignorare un cambiamento così evidente, capace di generare nuove domande e nuove esigenze.

Il nodo del ricambio generazionale

Ignorare il trend dell’invecchiamento della popolazione significa anche sottovalutarne le conseguenze sull’occupazione e sull’equilibrio del sistema di welfare, già fragile, che dovrà affrontare la sfida di un sistema pensionistico sostenibile. Allo stesso tempo, lo sviluppo tecnologico, e sempre più rapido, impone una trasformazione radicale delle modalità organizzative delle imprese, grandi e piccole, esasperando talvolta il rapporto tra generazioni.

Il trend positivo dell’istruzione giovanile dovrà essere supportato da piani di aggiornamento continuo delle competenze, fondamentali per mantenere alta la competitività sia dei lavoratori sia delle imprese.

Un cambiamento che scuote imprese e istituzioni

Secondo il rapporto ISTAT, il rischio è concreto. Si parla del 30,2% di imprese italiane che è oggi esposto al rischio di un mancato ricambio generazionale, con un rischio maggiore tra le piccole imprese. In un’Italia che invecchia e cambia pelle, le aziende non possono più permettersi di restare immobili. Il futuro si gioca sulla capacità di integrare nuove competenze, innovare i modelli organizzativi e pianificare il ricambio generazionale. Solo così il sistema produttivo potrà reggere l’urto demografico e trasformarlo in opportunità.