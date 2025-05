L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria per comportamenti scorretti nel telemarketing. I call center coinvolti avrebbero contattato i consumatori con l’intento di attivare contratti di energia e telefonia, utilizzando informazioni fuorvianti riguardo all’identità del chiamante, al motivo della telefonata e alla convenienza delle offerte proposte.

Secondo quanto emerso, sette procedimenti sono stati avviati contro varie società di call center: Action S.r.l., Fire S.r.l., J.Wolf Consulting S.r.l., e Noma Trade S.r.l.. Nel settore delle telecomunicazioni, le società coinvolte sono Entiende S.r.l., Nova Group S.r.l., e My Phone S.r.l.. Questa iniziativa mira a contrastare un fenomeno che l’Autorità conosce bene, poiché ogni giorno riceve segnalazioni riguardo a telefonate che propongono contratti basati su informazioni ingannevoli.

I call center citati avrebbero utilizzato numeri camuffati grazie alla tecnica del CLI spoofing, che permette di alterare l’identificativo del numero di telefono. Le modalità di telemarketing adottate sono diverse, ma tutte hanno in comune la trasmissione di informazioni poco chiare e ingannevoli. In particolare, nel settore dell’energia, è stato osservato che gli operatori telefonici spesso si presentano come dipendenti del fornitore attuale o di organi di regolazione e controllo, etichettando le tariffe in vigore come poco vantaggiose.

In altre situazioni, si segnalano problemi tecnici o difficoltà nel passaggio a un nuovo fornitore, facendo sembrare necessario stipulare un nuovo contratto. Nel settore delle telecomunicazioni, durante le chiamate, ai consumatori verrebbero comunicati falsi disservizi o annunci di imminenti aumenti di prezzo per indurli a cambiare operatore.

In più occasioni, i consumatori sono stati spinti ad attivare nuove offerte, sia con nuovi operatori che con quelli già presenti, grazie a condizioni contrattuali inizialmente allettanti che si rivelano poi infondate. L’Autorità, in collaborazione con Arera, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Difenditi così”, rivolta ai consumatori per far conoscere i loro diritti e i mezzi di protezione contro i call center invadenti e aggressivi. Ulteriori dettagli possono essere trovati sul sito web dedicato.

È inoltre attivo il numero verde gratuito dell’AGCM per la tutela dei consumatori, 800.166.661, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14. Recentemente, sono state effettuate ispezioni presso le sedi delle società coinvolte nell’istruttoria, in collaborazione con il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza. A tal proposito, il Presidente dell’Autorità, Roberto Rustichelli, ha dichiarato: “Desidero esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro encomiabile realizzato dalle donne e degli uomini del Nucleo Speciale Antitrust e dai team locali della GdF nelle province di Napoli e Caserta.”

