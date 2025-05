Dal 19 al 21 maggio, il mondo della pizza ha vissuto un momento di grande fermento, con due eventi di risonanza internazionale: uno a Napoli e l’altro a Shanghai. Entrambe le manifestazioni hanno riscosso un notevole successo, frutto di una stretta collaborazione tra la Regione Campania e partner internazionali del calibro di Tuttopizza, Comexposium-Sial, Squisito Eventi e Universal Marketing.

Da Napoli a Shanghai: un ponte di gusto e tradizione

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si è tenuta l’ottava edizione di “Tuttopizza”, un vero e proprio festival dedicato all’universo della pizza, che ha richiamato un’ampia rappresentanza di buyer stranieri e numerosi appassionati. Contemporaneamente, a Shanghai, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha partecipato alla fiera SIAL con una collettiva di aziende nella sezione “Tuttopizza International”, portando l’autentica cultura della pizza campana nel cuore della Cina.

“Tuttopizza a Shanghai è stata un’occasione straordinaria per promuovere la cultura della pizza, l’arte del pizzaiuolo napoletano, patrimonio Unesco, e per creare nuove opportunità di sviluppo per le nostre aziende”, ha spiegato l’assessore Nicola Caputo. La Campania ha brillato come unica regione italiana presente in modo autonomo durante la cerimonia di apertura, ricevendo un’accoglienza calorosa dalle autorità cinesi. Le degustazioni e le attività promozionali presso lo stand regionale, organizzate in collaborazione con l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, hanno attratto centinaia di visitatori, confermando il grande apprezzamento per il “made in Campania” anche in Oriente.

Valorizzare la filiera: blockchain e prodotti di qualità

L’assessore Caputo ha sottolineato l’impegno per creare un “sistema virtuoso che valorizzi tutta la filiera della pizza campana”. Ha evidenziato come il mercato globale della pizza, dal valore di oltre 148 miliardi di dollari, sia in rapida crescita, rispondendo alle esigenze di un’alimentazione sana, autentica e accessibile. L’obiettivo è mettere in luce la qualità dei prodotti e il forte legame con le tradizioni locali.

Tra le iniziative future, spicca la creazione della blockchain della pizza napoletana, un passo avanti per garantire tracciabilità e trasparenza dalla materia prima alla tavola, promuovendo un prodotto autentico e certificato. Inoltre, il recente bando SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità” sta rafforzando la collaborazione tra i vari consorzi di tutela dei prodotti a marchio regionale, per un sistema di filiera unito e robusto.

La pizza campana: simbolo di Dieta Mediterranea e innovazione

“La pizza campana, fatta con ingredienti di eccellenza come oli DOP, Pomodorino del Piennolo, San Marzano e Mozzarella di Bufala DOP, è un simbolo della Dieta Mediterranea, portatrice di salute, tradizione e convivialità”, ha concluso Caputo, ribadendo l’impegno a valorizzare questa grande tradizione a livello mondiale.

A Shanghai, l’area campana ha incantato il pubblico con degustazioni e show-cooking tenuti dai maestri pizzaiuoli dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Gaspare e Pasquale Poerio, affiancati dal cuoco-tenore Davide Bazzali, che ha unito la preparazione dei piatti tipici a celebri canzoni classiche napoletane, offrendo un’esperienza culturale e gastronomica immersiva.

A Napoli, Tuttopizza è stato il cuore pulsante dell’evento, con centinaia di espositori, buyer da tutto il mondo, workshop e masterclass. Il Contest ‘Pizza Napoli 2500’ ha visto la premiazione di Antonio Troncone, insieme a Francesco Pio Comune, Michele Fusco e Fabio Tolve. È stato presentato ufficialmente anche il progetto pilota ‘Pizza Napoletana 100% Campana’, una novità assoluta che prevede l’inserimento in menù di pizze “certificate” realizzate con fornitori campani, unendo tecnologia e territorio per dare valore, trasparenza e identità a questo simbolo gastronomico.