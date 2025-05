Il mercato globale delle caramelle senza zucchero è destinato a un’espansione significativa, con previsioni che lo vedono passare da 2.545,4 milioni di dollari nel 2025 a 4.146,2 milioni di dollari entro il 2035. Questa crescita, stimata a un CAGR del 5% nel periodo di previsione, è trainata da una crescente preferenza dei consumatori per alternative più salutari, acuita dall’aumento delle incidenze di diabete e obesità e da una maggiore attenzione alle diete ipocaloriche. Lo dice un report di Future Market Insights.

Cambiamenti nello stile di vita e nuove formulazioni

La traiettoria di crescita del mercato è modellata da una combinazione di fattori, tra cui l’aumento dei redditi disponibili, l’evoluzione degli stili di vita e una domanda crescente di opzioni “clean-label”, a basso contenuto di zucchero e senza zucchero. I consumatori sono sempre più orientati verso indulgenze “senza sensi di colpa” che non compromettano il gusto. In risposta, i produttori stanno sfruttando i progressi negli edulcoranti artificiali e nei sostituti naturali, come la stevia e l’allulosio, che ora riescono a imitare meglio il sapore dello zucchero tradizionale senza le calorie aggiunte, aprendo la strada a una maggiore accettazione del mercato e all’innovazione nelle formulazioni di caramelle senza zucchero.

Tendenze di snack salutari che ridefiniscono il panorama dolciario

Man mano che cresce la consapevolezza degli impatti sulla salute del consumo eccessivo di zucchero, i consumatori cercano sempre più snack salutari. Le caramelle senza zucchero, formulate senza zuccheri tradizionali e spesso utilizzando sostituti dello zucchero come stevia, eritritolo e xilitolo, stanno guadagnando terreno in diverse fasce d’età.

Questo cambiamento è particolarmente significativo tra gli individui che gestiscono malattie legate allo stile di vita, come il diabete e l’obesità. La crescente preferenza per le opzioni di caramelle senza aspartame riflette anche una più ampia domanda dei consumatori di ingredienti naturali e sicuri.

Innovazioni in formulazioni a basso contenuto calorico e funzionali

L’innovazione di prodotto è fondamentale per il successo continuo dell’industria delle caramelle senza zucchero. I principali attori del mercato stanno investendo attivamente in ricerca e sviluppo per produrre caramelle “clean-label” che non solo riducano lo zucchero, ma incorporino anche ingredienti funzionali come vitamine, probiotici e botanici.

Questa tendenza sta dando origine al segmento della pasticceria nutraceutica, dove le caramelle sono posizionate sia come dolcetto che come prodotto per il benessere. Le formulazioni di caramelle orientate al benessere sono particolarmente popolari tra i consumatori millennial e della Gen Z che cercano indulgenza senza compromettere la salute.

Canali e-commerce e retail a supporto dell’espansione del mercato

L’ascesa del commercio al dettaglio online e dei negozi specializzati in prodotti salutari ha contribuito in modo significativo alla crescita del mercato della pasticceria senza zucchero. Queste piattaforme consentono ai marchi di educare i consumatori su ingredienti, benefici per la salute e occasioni d’uso, costruendo una maggiore fiducia e visibilità del marchio.

Anche le innovazioni in-store, come le sezioni dedicate alla salute nei supermercati, stanno contribuendo ad aumentare la consapevolezza e la prova dei prodotti di caramelle senza zucchero tra i nuovi acquirenti.