Il settore automobilistico italiano ha registrato una frenata nei primi due mesi del 2025, con un calo significativo sia nelle importazioni che nelle esportazioni di autoveicoli nuovi e componentistica. Questo quadro emerge dai dati più recenti, che delineano una contrazione generale nel commercio estero del comparto. Lo dice l’Anfia.

Autoveicoli: un bilancio in rosso

Nel periodo gennaio-febbraio 2025, l’import di autoveicoli nuovi in Italia è sceso del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le autovetture hanno visto un decremento dell’8,4% nelle importazioni, mentre il segmento dei veicoli industriali ha subito una flessione più marcata, pari al 16,0%.

Anche l’export ha mostrato una tendenza negativa, con un calo complessivo del 17,0% in valore rispetto al primo bimestre del 2024. I veicoli industriali hanno registrato una contrazione notevole del 33,2% nelle esportazioni, e le autovetture non sono da meno, con un calo del 9,5%.

Il saldo commerciale per le autovetture è risultato negativo per circa 2,9 miliardi di euro, mentre per i veicoli industriali si è mantenuto positivo per circa 21,56 milioni di euro.

Origini e destinazioni del commercio di veicoli

Guardando alla provenienza degli autoveicoli importati, emerge una forte dipendenza dall’Europa: ben l’89,0% del valore totale importato ha origine da paesi europei. Per quanto riguarda le esportazioni, l’Europa rimane la destinazione principale, assorbendo il 62,3% del totale nel primo bimestre del 2025. Al di fuori del continente, gli Stati Uniti si confermano il primo mercato di destinazione (22,1%), seguiti da Giappone (5,4%) e Cina (1,5%).