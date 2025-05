Dopo un periodo altamente positivo per le politiche di sostenibilità, l’Unione Europea rischia di retrocedere nelle sue iniziative in questo ambito. Questa sarebbe una scelta decisamente errata, come evidenziato dai dati presentati durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile e inclusi nel ‘Rapporto di Primavera’.

Queste considerazioni sono state espresse in una nota da Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, durante l’evento conclusivo del festival intitolato “L’ora della verità per lo sviluppo sostenibile a dieci anni dall’Agenda 2030, dagli Accordi di Parigi e dalla Laudato si’“, svoltosi nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

“Le proiezioni per il 2035 e il 2050, sviluppate in collaborazione con Oxford Economics, sono inequivocabili – ha continuato Giovannini – Un intervento rapido e ben strutturato verso la neutralità climatica, fondato sull’innovazione, ha il potenziale di incrementare il PIL italiano dell’8,4% entro il 2050. Viceversa, un’assenza di azioni ci porterebbe a una crisi climatica con un conseguente crollo economico, stimato in una diminuzione del PIL del 23,8%. Implementare politiche industriali e sociali efficaci è fondamentale per garantire un futuro prospero, equo e sostenibile per il nostro Paese.”