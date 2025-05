Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) ha annunciato di aver completato la cessione del 100% della sua partecipazione in Generali Life Assurance Philippines, Inc. L’acquirente è The Insular Life Assurance Company, Ltd., un’operazione che era stata concordata lo scorso dicembre 2024. Questa mossa riflette pienamente la strategia del Gruppo delineata nel piano “Lifetime Partner 24: Driving Growth“.

Obiettivi della Cessione: Crescita Sostenibile e Ottimizzazione Geografica

L’obiettivo principale di questa operazione è la ricerca di una crescita sostenibile, il miglioramento del profilo degli utili del Gruppo e l’ottimizzazione della presenza geografica. Generali intende concentrarsi sui mercati assicurativi in cui detiene già una posizione di leadership, consolidando così la sua presenza globale in modo più mirato ed efficace.

Impatti Economici e Tempistiche

Dal punto di vista economico, la cessione avrà un impatto trascurabile sul Solvency II Ratio di Generali. Si prevede una minusvalenza di circa € 20 milioni, al netto di imposte e quote di minoranza, ma è importante sottolineare che questa non inciderà sul risultato netto normalizzato del Gruppo. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la prima metà del 2025, in attesa dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Consulenti nell’Operazione

Per la riuscita di questa operazione, Generali si è avvalsa della consulenza di PwC, che ha agito come unico advisor finanziario fornendo anche servizi di vendor assistance. L’assistenza legale è stata invece affidata a PJS Law (Dentons).