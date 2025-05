Fondazione Fincantieri e Sapienza Università di Roma hanno firmato una convenzione strategica per promuovere la ricerca e l’innovazione nel settore della cantieristica navale. L’accordo mira a consolidare la collaborazione tra il mondo accademico e quello industriale, favorendo lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni sostenibili.

Ricerca Applicata e Formazione Avanzata

La convenzione darà il via a programmi dedicati allo sviluppo di progetti di ricerca applicata e formazione avanzata nell’ambito dell’ingegneria dei nuovi materiali e della medicina del lavoro. Particolare attenzione sarà posta alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, con l’obiettivo di sviluppare materiali in grado di soddisfare i più alti standard di sicurezza, garantendo al contempo prestazioni tecniche adeguate alle navi di nuova generazione.

Eccellenza e Innovazione Sostenibile

Questo accordo rappresenta un impegno congiunto per promuovere l’eccellenza nella ricerca e nella formazione, creando un ponte tra il mondo accademico e quello dell’industria. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di conoscenze e tecnologie all’avanguardia. Attraverso iniziative condivise, la convenzione mira a valorizzare il capitale umano e stimolare l’innovazione, contribuendo alla crescita sostenibile e al progresso scientifico, con un focus sulla medicina del lavoro, dove Fincantieri adotta un approccio pionieristico in cui la sicurezza è evoluta da vincolo a valore.

Il Ruolo di Fondazione Fincantieri

Fondazione Fincantieri svolgerà un ruolo centrale nella gestione e nel coordinamento delle attività previste dalla convenzione, consolidando così il proprio impegno orientato alla promozione della cultura, dell’innovazione e dell’inclusione. Oltre a custodire la memoria storica dell’eccellenza italiana nella cantieristica e nella difesa, la Fondazione si propone come un motore di crescita per le nuove generazioni, sostenendo percorsi di studio e ricerca in ambiti strategici.

Le Voci dei Protagonisti

Pierroberto Folgiero, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “Questa convenzione vuole essere un esempio virtuoso di come la sinergia tra università e industria sia fondamentale per affrontare alcuni temi industriali e sociali. Con tale collaborazione vogliamo unire le competenze di Sapienza nella medicina del lavoro e nell’ingegneria dei materiali per rafforzare ed innovare i processi produttivi nei cantieri navali, con l’obiettivo di massimizzare la sicurezza sul posto di lavoro con azioni di breve, medio e lungo termine. Un progetto che testimonia l’impegno di Fondazione Fincantieri di investire nelle generazioni future, creando un ponte per sviluppare tecnologie all’avanguardia e promuovere sicurezza ed eccellenza operativa.”

Antonella Polimeni, Rettrice di Sapienza Università di Roma, ha dichiarato: “Questa partnership ha l’obiettivo di promuovere lo studio e lo scambio di know-how su temi d’interesse fondamentale e di grande attualità come la salute e la sicurezza sul lavoro e lo studio di materiali innovativi. Sapienza mira a realizzare una proficua collaborazione finalizzata alla interdisciplinarità dei progetti, alla capacità di formare nuove figure professionali nei settori di riferimento e quindi competenze più vicine al mondo del lavoro e al servizio dei cittadini.”