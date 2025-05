Domani, alle ore 19.30, si terrà presso il Teatro Ghione la seconda edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo. Promossa dall’Associazione Culturale Gennaro Cannavacciuolo, con gli auspici della Presidenza della Commissione Cultura Camera dei Deputati, patrocinata dal Nuovo IMAIE e la Direzione generale cinema e sponsorizzata da Don Fritto e Balistreri Girolamo, la cerimonia sarà condotta da Antonio Grosso sotto la direzione artistica di Volfango Vaccaro e beneficerà della partecipazione speciale di Manuela Villa.

Un Brindisi di Apertura

Prima che la magia del teatro prenda vita, dalle 19h30 sarà offerto un brindisi gentilmente offerto da Giorgio e Rodolfo Barattolo e dai partners Fiore di Puglia e Madama Oliva, creando un’atmosfera di convivialità. Un ensemble musicale di 4 musicisti facenti capo al M° Andrea Tardioli, accompagnerà le performances degli artisti.

Obiettivo del Premio: Sostenere i Giovani Talenti

Nato nel 2023, l’obiettivo del Premio è quello di sostenere giovani attori/attrici tra i 18 e 33 anni che si contraddistinguono per le loro capacità espressive poliedriche, per il loro talento e preparazione tecnica, consentendo loro di esprimersi attraverso il canto, la recitazione, la danza, alla stregua di quanto è stato Gennaro Cannavacciuolo, in una logica di continuità e perpetuandone la visione e qualità artistiche.

La Giuria e i Finalisti

La giuria, composta da autorevoli figure del panorama teatrale e cinematografico italiano è composta da Pino Strabioli, Luciano Mattia Cannito, Enzo Decaro, Rossana Casale, Barbara Giordani e Maria Giuseppina Troccoli, i quali hanno selezionato quattro finalisti su 32 aventi aderito al bando e che si esibiranno sul palcoscenico del Teatro Ghione davanti a una platea di esperti e appassionati.

Premi e Riconoscimenti

Nel corso della serata, oltre al Premio, saranno assegnate 3 targhe per menzioni di merito per la recitazione, il canto e l’originalità delle performances a proposito. Il primo classificato riceverà un contributo economico di 1.500 euro, un voucher per masterclass professionali ed uno shooting fotografico.

La Presentazione a Montecitorio

La conferenza stampa della 1°edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo è stata presentata lunedì 12 maggio, presso la Sala Stampa di Montecitorio alla presenza del presidente della VII commissione Federico Mollicone, dell’attore Antonio Grosso e di Christine Conrad, presidente dell’Associazione Gennaro Cannavacciuolo.

Le Voci Istituzionali e degli Organizzatori

“Per Gennaro Cannavacciuolo il teatro non era una semplice professione, ma una vocazione che richiedeva dedizione assoluta, passione, studio e apertura. La sua arte era un ponte tra tradizione e innovazione, tra la scuola dei grandi maestri – primo fra tutti Eduardo De Filippo – e la sperimentazione più vivace. Con questo premio, giunto alla seconda edizione, si celebra la sua missione quotidiana di valorizzazione di questa arte e si dimostra l’attenzione verso le nuove generazioni, incoraggiandoli a non avere paura di sperimentare, di contaminare i linguaggi e di superare i confini. In suo nome, il 24 maggio celebreremo, anche quest’anno, il teatro come uno spazio di libertà, di dialogo e d’incontro.”, ha concluso l’On. Federico Mollicone.

“Questo premio nasce dalla volontà di promuovere e sostenere giovani artisti talentuosi e preparati, non in cerca di mera visibilità, ma di una volontà precisa di seguire, con impegno, dedizione ed onestà intellettuale, un percorso espressivo appartenente ad un filone culturale ben definito, laddove fare cultura significa aggregare senza omologare, comunicare, inalzando la qualità della vita, rendendo l’uomo migliore.”, ha commentato Christine Conrad.

“Gennaro” – aggiunge Antonio Grosso – “è stato uno degli ultimi esempi del vero antico teatro italiano: ha attinto dalla tradizione per raccontare il contemporaneo e sperimentare una serie di generi e autori con grande originalità e sapienza, frutto di ricerca costante. Era innamorato del suo mestiere e questa bellissima iniziativa che vuole tramandare la sua memoria è più che doverosa”